Non solo mimose: tanti appuntamenti nel Cuneese per questo fine settimana di marzo

Eventi e manifestazioni

A Sant’Albano Stura questo fine settimana è in programma la “Fëra ‘ed Sant’Alban”, ovvero “Sant’Albano produce”, evento dedicato alle attività del territorio volto a promuovere i prodotti agricoli e artigianali del paese.

Torna la golosa “Sagra delle Carni Santalbanesi e della Lumaca” con menù a base di carni da allevamento bovino e uno per gli amanti delle lumache. Sabato 9 marzo si potrà cenare su prenotazione dalle 20 nei locali della bocciofila. Il prezzo è di 28 euro, vini esclusi. Domenica aprirà il “Museo Longobardo” nella cappella di Sant’Antonio, dalle 9 alle 12 sarà aperta anche la biblioteca civica. Alle 9 inizierà l’esposizione delle Fiat 500 club Italia. Alle 9.30 si aprirà l’esposizione dei prodotti locali a cura delle aziende agricole, artigiane e commerciali. Il paese ospiterà l’esposizione dei trattori e delle macchine d’epoca e delle attrezzature agricole. Alle 11.15 consegna dei premi al merito civico a e della quarta Lumaca d’Oro con borse di studio “Nicola Allasia”. A seguire il pranzo a base di bollito. La giornata proseguirà nel pomeriggio con la tradizionale Sagra dello Zabaglione. Nel cortile della scuola elementare ci saranno Pompieropoli e i volontari della Croce Rossa. Per tutta la durata della fiera sarà possibile degustare piatti tipici santalbanesi nei locali del paese. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/fierasantalbano

Appuntamento sabato e domenica 10 marzo con la Festa del Tartufo Nero di Scagnello, piccolo centro della valle Mongia. Ad aprire la ventunesima edizione sarà il convegno “Una notte in tartufaia”, alle 18 di sabato 9 marzo, a cura di Paola Gula, con in programma una simulazione di ricerca del tartufo in notturna. Dalle 19 la cena “Qualità e gusto” a base di tartufo nero.

Domenica dalle 9.30 apriranno gli stand della mostra mercato dedicata ai prodotti tipici, la partenza per la camminata non competitiva “A spasso con il tartufo”, con dimostrazione didattica e aperitivo alla tartufaia sperimentale, sarà alle 14.30, meteo permettendo. Alle 12.30 è previsto il “Pranzo del trifulao” a cura della Proloco di Scagnello, con piatti con tartufo nero de.co. di Scagnello. Nel pomeriggio, alle 14.30, sono in calendario la gara di ricerca al tartufo, con memorial “Alessia e Andreino Lerda”, la dimostrazione di volo con “Il mondo nelle ali”, balli occitani con “Lou Pitakass”, giochi della tradizione con Cascina Macramè. Info e programma completo: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/festa-del-tartufo-nero

Giornata Internazionale della Donna: alcuni eventi del fine settimana

Sabato 9 marzo alle 16 al Museo Mallè di Dronero un appuntamento da non perdere è “Ritratte: alla scoperta delle figure femminili della collezione Mallè in omaggio alla Festa della Donna”, visita guidata con Beatrice Condorelli, un omaggio delicatissimo alla donna, un viaggio tra arte ed emozioni. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/museomalle

A Savigliano, per la rassegna “Marzo Donna”, sabato 9 marzo dalle 9 alle 13 in Piazza Santarosa è in programma la distribuzione di sacchetti di pane offerto da alcuni panettieri saviglianesi, a cura Associazione Mai+Sole perché “La violenza sulle donne è pane quotidiano”. Domenica 10 marzo alle 17.00, presso la Crosà Neira, in piazza Misericordia, ci sarà il concerto “Teresa e Maria Milanollo e Teresina Tua, grandi violiniste dell’Ottocento”, omaggio per riscoprire il ruolo femminile di tre grandi donne del mondo musicale violinistico. Ingresso libero.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi

Sabato mattina, dalle 8.00 alle 13.00, in piazza M. Ferrero ad Alba l’associazione Mai+Sole sarà presente per distribuire piccoli pani offerti dai panettieri di Alba e sensibilizzare sul grave problema della violenza sulle donne. Sempre sabato alle 18 l’Associazione Alec, ad Alba in occasione della Festa delle Donne dedica una serata di riflessione sulla donna nel mondo. Ospiti della serata Maurizio Molan che presenterà il libro “In Lei, Tutte le Donne del Mondo” e, a seguire, il Gruppo di Alba delle Donne in nero che presenterà le relazioni stabilite negli anni con donne o gruppi di donne che vivono e resistono in luoghi di conflitto e saranno raccontate le loro esperienze. Le letture saranno a cura di Daniela Febino.

Al museo “Federico Eusebio” appuntamento con la rassegna “Musica in Museo” sabato 9 marzo alle 17.00 dedicato alla Festa della Donna. Si esibirà il Jumble Music Lab, il laboratorio di musica d’insieme moderna del Civico Istituto Musicale. Il gruppo proporrà un viaggio musicale attraverso le decadi della musica rock internazionale, con particolare risalto alle grandi interpreti femminili.

Prima del concerto, alle 16.30, chi lo desidera avrà la possibilità di partecipare ad un approfondimento da parte di un esperto museale. Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata.

Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

Domenica 10 marzo, alle 18.00, la sala storica “M. Torta Morolin” del Teatro Sociale “G. Busca”, sempre ad Alba, ospiterà il concerto del 3Chic Vocal Vintage Trio accompagnato da un quintetto con piano, chitarra, contrabbasso, sax e batteria. Lo spettacolo in scena è un vero e proprio “vintage show”, con cambi d’abito, costumi scintillanti, balli e canzoni del passato. Il tutto animato da belle coreografie. In scaletta Baciami piccina, Bellezza in bicicletta, Tu vuo fa l’americano, Mr.Sandman, Lollipop, Rock Boppin baby, Hit the road Jack e tante altre. Ingresso libero con prenotazione consigliata sulla pagina: teatrosocialebusca.eventbrite.com

Info: www.comune.alba.cn.it. Sempre ad Alba è vistabile la mostra “Scolpite-riflessione sulla statuaria femminile”.

A Cuneo, per la stagione Inverno-Primavera 2024 del cartellone di eventi SPETTACOLARE!, andrà in scena sabato 9 marzo alle 21 al Cinema Teatro don Bosco con Il Colore del vento “Le donne di Faber”, spettacolo musicale di brani del cantautore genovese in omaggio alla Festa Internazionale della Donna. Info: https://salecuneo.it/dal-17-febbraio-torna-spettacolare-con-la-collezione-inverno-primavera-2024

Il 9 marzo alle 21 al CineTeatro Iris di Dronero andrà in scena “I dialoghi della vagina”, una produzione di Teatro al femminile, scritto e diretto da Virginia Risso, con Gaia Contrafatto e la stessa Virginia Risso. Lo spettacolo, tra risate e divertimento, porta a riflettere sulla condizione femminile e su tutti i tabù legati al corpo della donna. I dialoghi della Vagina è una stand-up commedia, dove l’interazione con il pubblico abbatte non solo la quarta parete, ma anche tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. L’irresistibile capacità delle attrici di raccontare e raccontarsi regala allo spettatore una performance esilarante e molti spunti di riflessione. A fare da sfondo, le opere della pittrice russa Elena Romanovskaya. Info: www.santibriganti.it

A Bra, per la rassegna “Marzo Donna”, appuntamento sabato 9 marzo alle 17.30 presso la Biblioteca Civica G. Arpino con la presentazione del libro “L’arcolaio delle fiabe” di Paolo Battistel. A partire dalle fiabe europee più note, l’autore analizza figure come quelle della Bella addormentata nel bosco, delle streghe come Baba-Jaga e delle matrigne, presenti in molte di queste storie, esplorando i meandri di un mondo spesso conosciuto solo superficialmente. Ingresso libero. Info: www.turismoinbra.it

Ad Ormea, per la rassegna sul mondo femminile dal 1946 fino ai giorni nostri, dal titolo “Né di solo pane, né di sole rose”, a cura delle Ragazze di Ormea, è in programma domenica 10 marzo “Siamo con le donne”, concerto a tema del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro. Appuntamento alle 16 presso la sala della Società Operaia. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/ulmeta

La Fidapa B.P.W. Sezione di Mondovì organizza la mostra di pittura "Non solo Mimose”, una collettiva di pittrici e artiste Fidapa. L’esposizione, presso l'Antico Palazzo di Città, sarà visitabile tutti i giorni fino dalle 15 alle 18, con ingresso libero e gratuito, fino al 10 marzo. Le artiste pittrici che espongono sono Angela Bacchiarello, Maresa Calò, Gabriella Malfatti, Paola Meineri Gazzola e Pia Bianchi. In occasione della mostra, sabato 9 marzo alle ore 16, Laura Mosso presenterà il libro di Rosaria Selicati, entrambe socie della FIDAPA Mondovi.

Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/non-solo-mimose-1

A Farigliano, sabato 9 marzo alle 15, incontro con Amalia Ercoli Finzi per la consegna del premio Isabella Doria 2024.

Un momento dedicato alle donne e all'intraprendenza femminile. Il Comune, la Biblioteca e l’associazione “Gioco delle Bije” di Farigliano assegneranno il premio Isabella Doria ad Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aerospaziale.

Una vita quella della professoressa Ercoli Finzi dedicata alla scienza e all'importanza della presenza delle donne nelle discipline STEM, acronimo inglese di (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ndr).

Il riconoscimento, ideato nel 2016, porta il nome della marchesa Doria, moglie di Manfredo IV del Vasto, marchese di Saluzzo e vuole essere un tributo alle donne che hanno saputo distinguersi per la propria intraprendenza nel mondo della cultura, dell’arte, dello sport e delle scienze.

L'appuntamento è alle 15 nei locali della biblioteca “Nicola e Beppe Milano” in piazza San Giovanni 12bis. Ingresso libero.

A Ceresole d’Alba riapre il MIDA - Museo Internazionale Donne Artiste con un nuovo allestimento e con l’inaugurazione della mostra fotografica temporanea intitolata “Frida Kahlo – Life, Love, Images”. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, sabato dalle 14.00 alle 16.30, è in programma il Trekking "Tra Arte e Natura", alle 15.30 verrà inaugurata la mostra fotografica temporanea intitolata “Frida Kahlo – Life, Love, Images”, alle 17.00, presso il MIDA ci sarà l’intervento teatrale “Le donne e l’arte”, gratuito, a cura dell’attrice Monica Martinelli. Alle 18.00, musica presso il Teatro Parrocchiale di Ceresole d’Alba con Sawa Kuninobu e Antonello Labanca.

Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home

Presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo è in corso l’esposizione della mostra fotografica “Il ruolo delle donne durante la Grande Guerra”, curata e realizzata dalla professoressa Maria Canale nell’ambito del Programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale. L’esposizione è stata ideata per rappresentare il mondo femminile di allora, raccontando vicende di donne che hanno vissuto uno dei più atroci conflitti bellici e che non hanno ottenuto il giusto riconoscimento dalla storia. Visitabile negli orari di apertura della biblioteca: sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Info: https://comune.borgosandalmazzo.cn.it

A Saluzzo sabato 9 marzo allo Spazio culturale piemontese alle 17, è in programma l’incontro “Tre donne che hanno dato impulso alla scienza: Lise Meitner, Hedy Lamarr e Mileva Maric”, a cura di Angela Delgrosso. L’associazione “Mai+Sole” sabato sarà presente al mercato di Saluzzo con le volontarie per distribuire il pane donato dalle panetterie della città per la campagna di sensibilizzazione “La violenza sulle donne è pane quotidiano”.

In occasione della Festa della Donna, la sezione Fidapa di Saluzzo organizza lo spettacolo "Volevo essere Lella Costa” di e con l'attrice Monica Martinelli, presso il Monastero della Stella domenica 10 marzo alle 17. In programma un monologo in cui l’attrice ripercorre con sguardo ironico le tappe salienti della propria vita: il rapporto con la madre, con gli uomini, con i social, le scelte fatte e non fatte, tutto ciò che l’ha portata ad essere ciò che è. Una confessione a cuore aperto in cui fragilità, aspettative, delusioni, riflessioni sull’amore, l’amicizia, il tempo che passa vengono condivisi con il pubblico senza temere di mostrare la propria imperfetta umanità.

Lo spettacolo è libero, ma occorre prenotare: monasterodellastella.it

Domenica 10 marzo alle 15.30 i Musei di Saluzzo presentano una speciale visita tematica per festeggiare le tante virtù della femminilità. L’itinerario Le donne di Saluzzo, sull'incantevole mondo femminile fra arte e storia, partirà dalla Castiglia, condurrà al Museo della Civiltà Cavalleresca e si concluderà nelle sale del Museo Civico Casa Cavassa, rendendo omaggio alle donne che hanno lasciato un segno importante nella storia saluzzese. Sarà indagato lo sconosciuto universo femminile della corte marchionale ai piedi del Monviso, tra dame di corte, giovani mogli, cortigiane e intellettuali. Info: https://visitsaluzzo.it/Eventi/2024-03-10

Sabato 9 marzo, alle ore 21 nella “Sala Anfossi” del palazzo comunale di Guarene si terrà un concerto della cantante e musicista Marica Canavese, organizzato dalla biblioteca “G.Ferrero” dal titolo: “La voce è donna”, un concerto tutto al femminile. . Marica Canavese interpreterà canzoni di grandi artiste e artisti internazionali, come Joni Mitchell, Tracy Chapman, Paul Simon e Sandy Denny, per un viaggio nelle emozioni con al centro la donna come simbolo di pace e armonia. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Info: www.facebook.com/guarene

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 9 marzo il WiMu - Museo del Vino presso il castello comunale Falletti di Barolo propone un nuovo format completamente dedicato al rapporto che lega il mondo delle donne e il mondo del vino. Saranno proposti due speciali appuntamenti alla scoperta del rapporto fra le donne e il vino.

Alle 10.30 e alle 15.30 la visita tematica “L’animo di(vino) delle donne” racconterà, tramite aneddoti, curiosità e storie vere, dall’antichità ai nostri giorni, il complicato, ma allo stesso tempo affascinante, rapporto che lega donne e vino.

Durante la visita, verranno messi in gioco i propri sensi, in particolar modo, le proprie capacità olfattive. A seguire, alle 11.45 e alle 16.45, all’interno della Sala denominata Tempio dell’Enoturista, sarà possibile partecipare al laboratorio “Wine on paper” a cura di PurpleRyta.

Nella “wine painting class” sarà possibile scoprire e sperimentare, sotto la guida dall’artista, la tecnica di pittura col vino. Prenotazione consigliata. Info: www.facebook.com/wimubarolo

A Piobesi d’Alba, per la Festa della Relazione, sabato 9 marzo alle 16.30 presso il Salone Polifunzionale ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “L'amore non alza le mani, ma ti prende per mano”, a cura di Beatrice Bonino e Virginia Salvi. L’esposizione ha come tema la violenza sulle donne. Alle 17.30 è in programma la presentazione del libro “La regina dei colori” di Valeria Corciolani. Evento gratuito, a seguire rinfresco con i prodotti locali. Info: www.facebook.com/Bibliotecacivicapiobesidalba

A Fossano doppio appuntamento sabato 9 marzo: alle 18 su Viale Mellano, per un sit-in all’altezza della panchina rossa dedicata a Silvana Allasia. La serata continuerà poi presso la bocciofila “Autonomi” di Viale Ambrogio da Fossano, dove a partire dalle 19 avrà luogo: “L’8 anche il 9…l’8 tutto l’anno!”, cena benefit il cui ricavato verrà devoluto a “Non Una Di Meno”. Il menù, a 12 euro, prevede una pasta “mimosa” (con variante veg all’arrabbiata), dolce e bevanda. La cena sarà impreziosita dalle testimonianze di due donne resistenti, per ricordare il ruolo attivo e l’importanza delle conquiste civili del genere femminile, talvolta pagato a caro prezzo. Sempre presso la bocciofila avrà luogo un concerto, previsto dalle ore 20.30, con alcune canzoni di lotta popolare suonate dal giovane gruppo occitano “Les Randoulines".

Musica e spettacoli

Nell'ambito della rassegna Teatro in Famiglia sabato 9 marzo alle 18 il Teatro Baretti a Mondovì propone lo spettacolo "Cappuccetto rosso e il lupo solitario". Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 5 anni in su. Gli abbonamenti e i singoli biglietti potranno essere acquistati anche tramite il sito www.vivaticket.com. Info: www.facebook.com/compagniatm

A Cuneo sabato 9 marzo la compagnia Tre di Picche di Fiano porta sul palco del Teatro Toselli, alle 21, “L’anguila al brusch!” int(f)erno di famiglia in due tempi di Marco Voerzio e Stefano Trombin.

Cosa c’è di meglio di una cena con i propri cari tra le mura domestiche? Quando tutto sembra filare per il meglio, uno scherzo innocente e goliardico porterà a rivelare realtà inaspettate ed imbarazzanti, cosicchè persino una pietanza gustosa e saporita come “l’anguila al brusch”, potrà cambiare sapore e trasformarsi in un “pasticcio”, facendo pentire la padrona di casa di aver organizzato questa “magnifica” serata. Ma ormai è troppo tardi, la cena è pronta: tutti a tavola!

Info e prenotazioni: f52.eventi@gmail.com

A Manta sabato 9 marzo alle 21 all’Oratorio Arcobaleno, è in programma la commedia piemontese scritta da TreMagi “…E un ch’a fa quatr!” della compagnia dialettale “J Sagrinà ‘d Sanciafrè” di San Chiaffredo di Busca. Saranno tanti i colpi di scena, gli equivoci e le vicende che coinvolgeranno tutti i personaggi al centro della commedia con nove interpreti in scena che dovranno fare i conti con un ritmo brillante e situazioni assurde e divertenti che intratterranno il pubblico per una serata in allegria. L’ingresso è a offerta libera e tutto ciò che sarà raccolto sarà devoluto al Centro Federica Pelissero di Manta che si occupa di bambini e ragazzi con autismo, aiutandoli nella loro crescita personale e inserimento sociale, alla ricerca di un’autonomia in casa e sul lavoro. Info: www.aironemanta.it/news/56/COMMEDIA-BRILLANTE-A-SCOPO-BENEFICO

A Caramagna Piemonte sabato 9 marzo alle 21 commedia dialettale con la Compagnia El Fornel “Trovè na fumna, en bjiet per el Paradis”. Ingresso 8 euro. Info: pagina Facebook proloco Caramagna.

Appuntamento sabato 9 marzo, con inizio alle 21 al Teatro Marenco di Ceva con il concerto a favore dell’Aido di Ceva, dal titolo “Ancora insieme”. Sul palco si esibirà Renato Casti con il suo complesso storico fondato nel 1968. Con lui saliranno sul palco: Ezio Gasco, Dino Alciati, Maurizio Murgia, Gino Pera, Romeo Bologna, Filippo Fornaro. La serata a scopo benefico intende raccogliere fondi da destinare all’Associazione Donatori di Organi sezione di Ceva. Durante la serata verranno riproposti i maggiori successi dei Nomadi (Augusto Daolio) di Adriano Celentano e da alcune composizioni dello stesso cantautore Renato Casti. Chi volesse partecipare alla serata può prenotare il posto (a ingresso gratuito) presso il negozio “la Matita” di Ceva in via Marenco 49.

“Superare l’ictus, ritrovare la parola. Dare voce all’afasia”. È il titolo dell’iniziativa, in programma sabato 9 marzo, alle 16.30, al centro congressi Monastero della Stella di Saluzzo con ingresso gratuito. L’evento, accessibile anche alle persone con disabilità, intende far meglio conoscere al territorio l’afasia: una disabilità della comunicazione che colpisce un terzo delle persone dopo un ictus. Il pomeriggio si aprirà con l’esibizione del Coro degli Afasici “Enrico Catelli”. Al concerto seguirà, attorno alle 17.15, una tavola rotonda con gli interventi degli esperti Roberta Bongioanni, Antonio Diana, Eliana Peirone e Maurizio Scarpa che affronteranno le tematiche dell’ictus: la prevenzione, la cura e la riabilitazione. L’intera iniziativa nasce da un’idea del Lions Club “Scarnafigi-Piana del Varaita”. Info: www.facebook.com/ALICeCuneoOdv

Quanta verità siamo disposti a sopportare? È questa la domanda attorno a cui ruota il monologo Sincerità che Tiziano Scarpa presenterà a Santo Stefano Belbo sabato 9 marzo alle 17 presso la Fondazione Cesare Pavese per la rassegna Animae Loci. Itinerario letterario, artistico e musicale alla ricerca dei luoghi dell’anima promosso dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Cesare Pavese, offrirà anche l’occasione di esplorare il legame tra lo scrittore e Cesare Pavese: Tiziano Scarpa ha infatti curato l’introduzione alle sue Poesie nella nuova edizione Einaudi del 2020. Ingresso libero su prenotazione.

Info: www.facebook.com/FondazioneCesarePavese

A Savigliano un gruppo di volontari dell’Associazione Il Dono (attori, cantanti, musicisti, fotografi), sabato 9 marzo, alle 21 al teatro Milanollo, porterà in scena lo spettacolo “A come...” promosso dall’associazione “Il Dono” e della Caritas interparrocchiale. Si tratta di una serata di musica e parole, con l’esibizione di cantanti, attori e interpreti ben noti al pubblico saviglianese (e non solo) e del racconto di alcune storie vere di persone che hanno trovato nel dormitorio della Caritas un posto dove ritrovare dignità, amore, casa…Testimonial d’eccezione dello spettacolo, che sarà ad ingresso libero, saranno i campioni di corsa in montagna, i fratelli Bernard e Martin Dematteis. Le offerte raccolte durante la serata andranno a sostegno del centro d’accoglienza notturno.

Info: www.visitsavigliano.it/spettacolo-a-come

Per la rassegna delle Corali, nella Chiesa di San Domenico ad Alba appuntamento sabato 9 marzo alle 20.30 e domenica 10 marzo alle 17 e alle 20.30. Sabato 9 alle 20.30 si esibiranno: corale 2 torri guidata da Daniele Bouchard; Coron’aria di Elisabetta Rinaldi; 4&4 Otto di Alessandra Bugnano; Alba voces e il coro Annamaria Alessandria del liceo classico diretti da Giordano Ricci.

Doppio appuntamento per domenica 10: alle 17 sarà la volta dell’Alba filarmonica orchestra di Nicola Davico, del coro del liceo Leonardo da Vinci di Sergio Daniele e dell’Ars nova di Lilly Franzolini. Alle 20.30 canteranno la corale polifonica Antonellini di Narzole, guidata da Feliciana Susenna; l’Imago vocis di Marcella Tessarin e il coro di Valdieri di Fabio Di Tullio. Info e programma completo: www.facebook.com/FamijaAlbeisa.it e www.famijaalbeisa.it

La Compagnia Il Melarancio propone Domeniche a teatro, la tradizionale rassegna che accompagna le famiglie nei mesi invernali e che ospita Compagnie di teatro per le nuove generazioni provenienti da diverse parti d’Italia. Domenica 10 marzo alle 17.30 al Teatro Toselli di Cuneo andrà in scena CartaSìa. Bruno, artista geniale, è in crisi. Solo e senza nessun contatto con l’esterno, all’indomani di una mostra d’arte che potrebbe renderlo famoso, non è ancora riuscito a creare la sua opera. A trarlo d’impaccio dal blocco creativo sarà la materia stessa, la Carta, grezza prima e raffinata poi, che, nonostante i desideri e la volontà di Bruno, diventerà sempre più indipendente, fino a fargli scoprire che il modo migliore per stare al mondo è aprire la porta e lasciare che ognuno di noi, compresi noi stessi, vada con le proprie gambe per la strada che desidera. Età consigliata dai 6 anni. Info: www.melarancio.com/domeniche-a-teatro

Terzo e ultimo appuntamento della stagione con Artico Club, il nuovo progetto di Artico Festival. Al Teatro Politeama Boglione di Bra domenica 10 marzo alle 21 va in scena “Grande figlio di p*****a” dello stand up comedian Eleazaro Rossi. Questo terzo spettacolo è quello che lo proietta nel gotha della drammaturgia, alla sinistra di Carmelo Bene e alla destra, ma leggermente spostato in diagonale di un paio di centimetri, di Gian Maria Volonté. Un trattato di umanità e umorismo, mai volgare, che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò. L’evento è già sold out, ulteriori info su articofestival.it e www.turismoinbra.it

In occasione del centenario della nascita di don Milani, l’associazione culturale “Atrio dei Gentili” porta a Fossano “Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola”. Lo spettacolo teatrale è scritto da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, con la collaborazione della Fondazione Don Lorenzo Milani, e portato in scena dallo stesso D’Elia, con la regia di Fabrizio Saccomanno.

Lo spettacolo si terrà domenica 10 marzo, alle 18, nell’ex chiesa seicentesca di Sant’Agostino, che i fossanesi conoscono come Battuti neri (attualmente utilizzata come centro congressi dell’hotel Palazzo Righini). Sarà richiesto un piccolo contributo ai partecipanti, per sostenere le spese dell’organizzazione. Info: www.diocesicuneofossano.it/cammelli-a-barbiana-don-lorenzo-milani-e-la-sua-scuola

A Cuneo domenica 10 marzo si inaugura la rassegna Che spettacolo… musica e teatro! tre eventi per bambini dai 6 mesi ai 10 anni con voce narrante e accompagnamento di musica dal vivo, con “Ascoltare che passione!”, un vero e proprio concerto dedicato a bambini dai 6 mesi ai 3 anni dove parlano gli strumenti e la musica mentre le parole sono poche. Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, viene proposto in due repliche alle 10 e alle 11.15 nella sala “Mosca” del Conservatorio: l’ingresso è libero ma è obbligatorio prenotare i posti su www.conservatoriocuneo.it. L’evento è tutto esaurito ma è comunque possibile registrarsi in lista di attesa, in caso di rinunce da parte di chi ha già effettuato la prenotazione.

Dal teatro piemontese, alle novelas argentine, per poi planare su grandi classici come Neil Simon e Dario Fo: il percorso variegato della rassegna Monforteatro si concluderà domenica 10 marzo alle 17 al Teatro Comunale di Monforte (ingresso libero). La Compagnia teatrale Coincidenze di Alba si mette alla prova con un testo che è un classico della commedia teatrale italiana d’autore, “Coppia aperta quasi spalancata”, celebre testo di Franca Rame e Dario Fo che ha appena compiuto 40 anni. La storia è nota: Antonia è sposata da tempo con un uomo che non la ama più, ed è costretta ad accettare continuamente le relazioni extraconiugali del marito, che propugna con energia una sua idea della “coppia aperta”. Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze

Per la rassegna “Burattinarte d’Inverno”, domenica 10 marzo a Piobesi d’Alba andrà in scena alle 16.30 nel Salone Polifunzionale di piazza San Pietro “Sacco vuoto… Sacco pieno – C’è un asino che vola”, spettacolo con attore e pupazzi. Pepe e Ciro, due poveri contadini semplici e un po’ ingenui, perseguitati da una fame atavica e da una moglie e sorella avida e taccagna, incappano nel “Mostro Pizzone” che in cambio di una fantomatica “protezione” pretende parte del loro raccolto. Pepe e Ciro si trovano così costretti a contrastarlo. La forza di questo spettacolo è la straordinaria capacità di sensibilizzare i più piccoli al rispetto della legalità contro qualsiasi tipo d’ingiustizia, usando un linguaggio appropriato e una chiave comica. Sorrisi e risate che portano alla riflessione e educano a contrastare qualsiasi forma di bullismo, prevaricazione, omertà e violenza.

Info: www.burattinarte.it

L’Orchestra Alba Filarmonica inizia la sua attività 2024 domenica 10 marzo alle 17 presso la Chiesa di San Domenico in Alba. Il programma sinfonico, che vedrà anche la presenza del Coro del Liceo Musicale Da Vinci, comprenderà opere di Vivaldi, Mozart e Schubert, con la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, D. 485. Ingresso gratuito. Info: albafilarmonica@smcm.it

Al Teatro Salomone di Cherasco domenica 10 marzo, alle 17, appuntamento a teatro per grandi e piccini con Francesco, il lupo e il Principe Siddharta della compagnia Il Mutamento

Posto unico € 6,00. Info: www.facebook.com/teatrosalomone

A Cuneo domenica 10 marzo è in programma Apoteosi del mandolino con l’Ensemble Benedetto Marcello, quinto appuntamento della XX rassegna INCONTRI D’AUTORE 2024 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15. Appuntamento alle 16.30.

Ingresso euro 8, si può prenotare scrivendo a incontridautore@yahoo.it

L'incasso sarà utilizzato a parziale copertura delle spese organizzative.

Cultura e musei

Prosegue anche questo fine settimana, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo, “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts", mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo” L’esposizione sarà visitabile, fino al 1° aprile, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Sabato 9 e domenica 10 marzo, alle 16.30, presso l’Aula del Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo 1, Cuneo), continuano i laboratori gratuiti dedicati alle famiglie nell’ambito della mostra. L’iniziativa “La cuccia di Snoopy” permetterà ai partecipanti di essere protagonisti di nuove storie, partendo da luoghi e oggetti famosi del mondo Peanuts. L’evento è dedicato alle famiglie con bambini a partire dai 6 anni, con prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionecrc.it

La mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, Fondazione CRC è prorogata fino al 1° aprile. Sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Visite guidate gratuite su prenotazione su: www.eventbrite.it. Per info scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com.

Le mostre fotografiche “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio verranno prorogate fino a lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta), offrendo nuove opportunità per immergersi nella grande fotografia d’autore. Gli orari di apertura rimarranno invariati: la mostra collettiva delle autrici e degli autori Magnum è visitabile il venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19; la monografica su Inge Morath, invece, il giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19.

Conservando il biglietto di una delle due mostre si avrà diritto all’ingresso ridotto all’altra, fino al 1° aprile. Info: www.fondazioneartea.org e www.facebook.com/MuseiSaluzzo.

A Busca ultimo week-end della mostra “L'altra metà. La donna nell'arte”, che si chiuderà questo fine settimana a Casa Francotto. In mostra sono visibili le opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…

Domenica 10 marzo l’ingresso sarà gratuito per i buschesi e nel pomeriggio si terrà lo spettacolo di arte circense “Ri-tratti, L’arte incontra i colori del circo” attraverso il movimento, la forza e l’elasticità. I biglietti per la Mostra sono acquistabili a Casa Francotto, piazza Regina Margherita 5. Info: www.casafrancotto.it

Sempre a Busca appuntamento domenica 10 marzo alla Sala Incontri Porta Santa Maria, con lo scrittore Premio Strega del 2009 Tiziano Scarpa. Veneziano, classe 1963, Scarpa è un romanziere, drammaturgo e saggista di fama nazionale e internazionale. Nella serata di domenica, a partire dalle 21, Scarpa presenterà al pubblico il suo ultimo libro, “La verità e la biro” edito da Einaudi. Un volume che vuole essere un romanzo, una confessione, un saggio e una meditazione sui nostri desideri, in un’epoca che vuole trasformare la gente in esibizionisti. L’evento è ad ingresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.busca.cn.it

Le prenotazioni sono aperte online anche attraverso il portale Eventbrite.

Info: www.facebook.com/comunedibusca