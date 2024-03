Sanremo: Il 3 aprile, il Teatro del Casinò ospiterà "Magnifica presenza", una piece del celebre regista Ferzan Ozpetek

La stagione teatrale del Casinò di Sanremo presenta un superlativo “fuori abbonamento”. Mercoledì 3 aprile il teatro dell’Opera alle ore 21.00 ospiterà Magnifica presenza spettacolo di Ferzan Ozpetek. Dopo il successo di Mine Vaganti, il famoso regista torna in con un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici. La data sanremese è tra le prime a livello nazionale.

Dopo il sold out dei primi quattro appuntamenti con Gianmarco Tognazzi, Alessandro Haber , Rocco Papaleo, Enzo De Caro, aspettando l’attesissimo “Mettici la mano” di Maurizio De Giovanni, sabato 16 marzo, approda nel programma teatrale del Casinò questa proposta di livello internazionale. “Magnifica presenza” ricalca il successo cinematografico del regista pluripremiato, a cui si devono produzioni come “il bagno turco” o “le fate ignoranti”. Prestigioso il cast degli interpreti Serra Yilma, Tosca D’Aquino, Federico Cesari, con Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino,Sara Bosi, Fabio Zarrella.

“Un altro importante testo con una firma autorevole per la nostra stagione teatrale, un appuntamento, fortemente voluto. con la nuovissima proposta di Ferzan Ozpetek per completare il nostro calendario di livello internazionale. Siamo molto soddisfatti della risposta e dell’apprezzamento del pubblico e del mondo della scuola. Riteniamo che questa piece possa ulteriormente caratterizzare una scelta teatrale che riteniamo premiante per la tradizione aziendale e per l’attenzione che abbiamo voluto prestare a questa importante espressione culturale. “ Sottolinea il Presidente ed Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri avv. Lucia Artusi e dott. Eugenio Nocita.

Conclude:” Abbiamo confermato anche per “Magnifica Presenza” i contenuti prezzi dei biglietti con le promozioni già attive anche per il mondo scolastico e delle associazioni. Questo per favorire la fruizione del momento teatrale quale completamento della nostra diversificata offerta di intrattenimento.”

Lo spettacolo vede protagonisti Serra Yilmaz nel ruolo di Lea, Tosca D’Aquino come Maria, e Federico Cesari, al suo debutto teatrale, che interpreta Pietro. Completano il potente cast Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi, Erik Tonelli, nei ruoli di personaggi che oscillano tra il reale e l’onirico.

Pietro è un giovane che si trasferisce a Roma con l'ambizione di diventare attore. La sua esistenza nella nuova abitazione romana viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere; si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto d’amicizia. Compatito dalla cugina Maria, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà invece di andare a fondo della storia, cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi.