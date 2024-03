Comunità energetiche rinnovabili: la chiave per un futuro più sostenibile, equo e resiliente

Elisa Tarasco, titolare dell’azienda agricola ‘Essenza Monviso’ a Pian della Regina nel comune di Crissolo, dopo aver partecipato al convegno ‘Comunità rinnovabili Conoscere le opportunità per valorizzarle a meglio’ organizzato da Confindustria Cuneo, fa una riflessione sulle Comunità energetiche rinnovabili.

"Le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) si stanno affermando come una risposta innovativa e promettente alle sfide che ci troviamo davanti: crisi climatica, sociale, economica e sanitaria. In un contesto di transizione energetica e decarbonizzazione dell'economia, le Cer assumono un ruolo di primo piano, rendendo cittadini e istituzioni protagonisti attivi del cambiamento.

Dal convegno è emerso che le Cer promuovono un modello energetico sostenibile basato sulle fonti rinnovabili, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e dell'inquinamento atmosferico. Favoriscono la diffusione di impianti di piccola/media taglia in prossimità dei consumatori, con riduzione dei costi di trasporto e dispersione di energia.

Generano un risparmio in bolletta per i membri della comunità e creano valore aggiunto e posti di lavoro nel settore delle fonti di energia rinnovabile, possono inoltre stimolare lo sviluppo di nuove opportunità economiche a livello locale.

A mio avviso le Cer rafforzano la democrazia e la partecipazione sociale, contrastano la povertà energetica e sostengono le fasce deboli. Promuovono inoltre una cultura del consumo consapevole e della mobilità sostenibile e possono realizzare opere a servizio della collettività.

Sono parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che prevede ingenti investimenti per la loro diffusione. L'obiettivo è quello di creare un sistema energetico più democratico, resiliente e inclusivo, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e la coesione sociale.

Basandosi su un modello di autoconsumo e condivisione dell'energia rinnovabile, le Cer si contrappongono al sistema centralizzato tradizionale. Questo nuovo paradigma offre maggiore autonomia e controllo ai cittadini, favorendo la creazione di comunità energetiche resilienti e inclusive.

La comunità energetica Terre del Monviso è costituita dalle Unioni Montane Valle Varaita e Comuni del Monviso, dai Bim di Varaita e Po, dal Parco del Monviso e da 28 Comuni.

Si propone di realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile da fonti come il sole e l'acqua, condividendo i benefici tra i membri e investendo in progetti di sviluppo sostenibile per il territorio.

Le Comunità energetiche rinnovabili rappresentano una pietra angolare del futuro energetico del nostro Paese. Attraverso la collaborazione e la condivisione, cittadini, enti e imprese possono costruire un modello energetico più sostenibile, equo e resiliente, in grado di rispondere alle sfide del presente e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni".