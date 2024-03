Ricandidati sì, ricandidati no, ricandidati forse: nel Roero ancora poche le certezze

A novanta giorni dalle elezioni amministrative sono ancora molti i comuni del Roero in cui non si sa se il sindaco uscente si ricandiderà oppure no.

Nei diciotto paesi in cui si voterà l’8-9 giugno, soltanto in tre si ha ad oggi la certezza che il sindaco attuale si metterà in gioco per un altro mandato.

Le difficoltà nel gestire i tempi, l’impegno gravoso per sé e per la famiglia, le responsabilità che una carica pubblica comporta, sono fattori che sembrano scoraggiare non solo chi ambisce alla fascia tricolore, ma anche coloro che vorrebbero entrare in un consiglio comunale per dare il personale contributo nell’amministrazione del proprio paese.

Alcuni amministratori per strategia o proprio perché non si hanno ancora le necessarie certezze, non hanno ancora sciolto le riserve, per cui il quadro che ne vien fuori è incompleto.

Hanno annunciato da tempo di non voler ricandidarsi Carlo Porro, sindaco di Castagnito, Giovanni Pautasso sindaco di Sanfrè e Franco Olocco sindaco di Ceresole d’Alba. Anche Silvio Artusio Comba presidente dei sindaci del Roero non si ricandiderà a Monticello d’Alba, partecipando alla competizione regionale.

Non ci saranno ricandidature da parte dei due sindaci dimissionari nei comuni di Govone e Monteu Roero.

In alcuni paesi le riserve si scioglieranno a breve, probabilmente già nella prossima settimana: sono in questa situazione Corneliano d’Alba, Priocca, Santa Vittoria d’Alba, Pocapaglia, Castellinaldo, Magliano Alfieri e Montà.

Si ipotizzano molto probabili le ricandidature di Simone Manzone a Guarene e di Enrico Faccenda a Canale, ma gli interessati, alla guida di due fra i comuni più importanti del Roero per bacino elettorale, non hanno ancora sciolto le riserve.

Sono invece sicure le ricandidature di Walter Cornero a Sommariva Perno, Mauro Prino a Piobesi d’Alba e di Michele Lusso a Baldissero d’Alba.

Ovviamente in questi comuni, come negli altri, si stanno formando le liste alternative e qualche informazione trapela, qualche nome di candidati esce, con le dovute cautele di tattica politica.

Resta comunque l’impressione che l’impegno civico nel proprio comune non sia più così allettante e soprattutto nei piccoli centri questa sensazione è palese: purtroppo il disamore per le vicende del proprio territorio non è un buon segnale, aggiungendo l’aggravante che a mancare sono le forze giovani.