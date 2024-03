Un giovane bancario in squadra con Garnerone, candidato sindaco a Cervasca

Edoardo Giraudo, dipendente della Bcc di Caraglio, 28 anni, è uno dei più giovani candidati alle prossime amministrative di Cervasca, a sostegno del candidato Ezio Garnerone, sindaco uscente.

Edoardo vive da sempre a Cervasca, paese che ama e per il quale vuole impegnarsi. Già cinque anni fa aveva pensato di farsi avanti, ma poi la cosa non si era concretizzata.

Questa volta, invece, tutto ha portato nella direzione di provare a mettersi in gioco in prima persona. "Ci sono sempre cose che non vanno - sttolinea il giovane bancario. Ma se non ci si impegna per risolverle è solo un lamentarsi inutile. Io vorrei fare qualcosa di utile. Una cosa sulla quale vorrei impegnarmi? La creazione di eventi e progetti per rivitalizzare il paese, perché non sia solo un dormitorio, ma qualcosa di vivo. Ecco, vorrei lavorare per far sì che Cervasca torni ad essere comunità".