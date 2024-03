Verzuolo, sarà il vicesindaco Giampiero Pettiti a raccogliere il testimone da Giancarlo Panero

Quando manca un mese e mezzo alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio comunale, ancora non si conoscono ufficialmente i nomi dei candidati sindaci.

Sul fronte della maggioranza uscente, il sindaco Giancarlo Panero, proiettato nella sua corsa verso il municipio di Piasco, si è sostanzialmente chiamato fuori per non condizionare la sua successione.

L’associazione “Verzuolo Bene comune” che lo aveva sostenuto in questi dieci anni non ha ancora formalizzato l’investitura del candidato sindaco da mandare in campo per le comunali dell’8 e 9 giugno.

Fino ad un paio di mesi fa le attenzioni erano puntate sul giovane assessore Mattia Quaglia, ma l’interessato pare abbia declinato l’offerta per cui le attenzioni si stanno ora concentrando sul vicesindaco di Villanovetta Giampiero Pettiti, assessore uscente ai Lavori pubblici e all’Urbanistica.

Una candidatura che va nella direzione della continuità e privilegia l’esperienza amministrativa, anche se la comunicazione ufficiale avverrà solo tra una decina di giorni.

Sul versante dell’attuale minoranza, “Verzuolo per tutti”, l’incertezza la fa ancora da padrona.

Per tracciare un bilancio dell’operato di questi cinque anni il capogruppo Luigi Vallome e i suoi colleghi di opposizione Gianfranco Marengo, Stefano Piantino e Carlo Antonio Panero hanno promosso un incontro pubblico per giovedì 14 marzo alle ore 20,30 alla sala Arroyto di Palazzo Drago.

“Riteniamo importante – spiegano - in tempi in cui la partecipazione all’amministrazione di un paese (e in generale alla vita pubblica ) è sempre più scarsa rendicontare, alla fine del nostro mandato, il lavoro che abbiamo svolto. La minoranza consiliare svolge un prezioso compito di vigilanza e di monitoraggio, di presidio su temi importanti per la collettività, di ascolto e di portavoce delle richieste e delle difficoltà dei cittadini che a lei si rivolgono. Sarà l’occasione per ripercorrere cinque anni di attività e ascoltare la cittadinanza; ogni verzuolese è invitato a partecipare, per conoscere un punto di vista diverso”.

Per quanto se ne sa, l’attuale opposizione di centrosinistra brancola ancora nel buio alla ricerca di un candidato sindaco da mandare in campo.