Sci alpino femminile: gigante di Are, Marta Bassino quarta al termine della prima manche

(Marta Bassino in una foto di repertorio)

Marta Bassino in quarta posizione al termine della manche di apertura del gigante di Are, in Svezia.

Per la campionessa cuneese, in gara con il pettorale 6, tempo di 1:12.33, a 1.39 dalla velocissima Sara Hector, prima in 1:10.94.

Giochi aperti per il podio: Lara Gut-Behrami è seconda a 61 centesimi da Hector, Federica Brignone terza a 1.16.

Ai piedi del podio Julia Scheib (+1.45), poi Thea Louise Stjernesund (+1.58), Zrinka Ljutic (+1.70), A.J. Hurt (+1.81).

Alle 13,30 via alla seconda frazione (diretta tv RaiSport e Eurosport).

Domenica il programma di Coppa del mondo in terra svedese prosegue con lo slalom. Quello di Are è l'ultimo weekend di gare prima delle finali di Saalbach (Austria).