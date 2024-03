Vigilia del secondo impegno stagionale per il Racconigi Cycling Team, che nella tarda mattinata di domenica 10 marzo darà battaglia al “Trofeo Città di Nonantola”, competizione riservata alla categoria junior organizzata dall’U.S. Formiginese A.S.D. sulle strade della città in provincia di Modena.

76 i chilometri totali di gara, spalmati lungo le strade di un circuito cittadino, lungo 9500 metri, da ripetere per 8 volte. Il ritrovo è fissato alle ore 10:00 presso i Locali Partecipanza, in via Roma 55, mentre la bandierina a scacchi che darà il via alla gara verrà abbassata alle ore 12:00 da via Vittorio Veneto, dove sarà collocato anche il traguardo finale.

Per questa seconda uscita stagionale il team manager Claudio Vassallo, coadiuvato da Camilla Vassallo, Luca Mesce e Silvio Traversa, potrà schierare la squadra al gran completo, formata dall’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, dalla piacentina Arianna Giordani, dominatrice della passata edizione del “Trofeo Bussolati Asfalti” corsa a Bianconese di Fontevivo (PR), dall’emiliana di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri e dalle talentuose atlete all’esordio tra le junior: Dalia Buzzi, lombarda residente a Marzio (VA), e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO CITTA’ DI NONANTOLA” A NONANTOLA (MO):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORI: Luca Mesce e Silvio Traversa