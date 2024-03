Un caffè (letterario) con Emanuele Spina, uno dei più grandi mentalisti italiani

Emanuele Spina ha sempre avuto dei poteri speciali. Poteri che gli hanno permesso di diventare mentalista, life coach, esperto in negoziazione strategica, ipnosi conversazionale e riprogrammazione mentale.

La prima volta che l’abbiamo visto all’opera è stata da brivido e indimenticabile. Ha letto nel pensiero, ha scoperto bugie e verità, ha previsto scelte future... Si fa ovviamente fatica a credere a cose del genere. Di certo i suoi show, le sue magie, le sue ipnosi sono applaudite da grandi platee di persone. Cioè i comuni mortali, ovvero il pubblico, che ha l’occasione di ammirare la sua abilità in incontri ravvicinati a tu per tu.

Non è biondo come l’attore australiano Simon Baker, che ci ha “avvicinato” al mondo paranormale nel celebre telefilm “The mentalist”, ma ha fascino e carisma da vendere. Poteva allora mancare una nostra intervista? Poteva, ma non mancherà, grazie alla disponibilità dell’artista torinese, che ci ha svelato qualcosa di più sul personaggio, sull’uomo, sul mentalista. Il pensiero che ci assale è che conosca già le domande, ma ci proviamo lo stesso.

Chi è Emanuele Spina e qual è la tua storia?

«Sono un mentalista e un life coach, esperto in negoziazione strategica, ipnosi conversazionale e riprogrammazione mentale. Ho sempre avuto, fin da piccolo, una propensione naturale verso il mondo dell’ignoto e dell’invisibile, una curiosità pressante che negli anni è diventata prima una profonda passione e poi un mestiere».

Per i profani, vuoi dirci il significato del mentalismo?

«Il mentalismo è un’arte che affonda le sue radici nel mistero e nell’incanto. A volte le persone vorrebbero avere i super poteri, conoscere cosa pensa il proprio partner, riuscire a percepire oltre il visibile, scrutare nella mente di uno sconosciuto, comprendere se un cliente dice il vero o il falso. La verità è che un bravo mentalista legge la mente, ma un eccellente mentalista legge nel cuore del suo pubblico».

… E la sua funzione?

«La funzione del mentalismo, secondo me, come tutte le arti, è elevare lo spirito e aiutarci a vedere il mondo con occhi nuovi. La magia ha sempre raccontato quello che la scienza non sapeva come argomentare. Un giorno tutti leggeremo nel pensiero e capiremo come connetterci con i nostri cuori in un unico solo battito. Un giorno tutti saremo straordinari mentalisti. Il mio compito è quello di anticipare i tempi e di allenare l’essere umano allo stupore».

Qual è stata la scintilla che ti ha fatto avvicinare al misterioso mondo del mentalismo?

«Fin da piccolo parlavo con le stelle, abbracciavo alberi, percepivo una realtà invisibile a molti. Crescendo, ho dimenticato questo desiderio di andare oltre il visibile. Poi la vita mi ha avvicinato a quest’arte durante le mie ricerche, intorno ai vent’anni. Mi sono sempre chiesto: Fino a che punto il potere della mente dell’essere umano può spingersi? Come potrebbero particolari tecniche di riprogrammazione mentale migliorare la qualità della propria vita? Se fossimo in grado di usare tutto il nostro potenziale nascosto, cosa potremmo sognare, immaginare e realizzare?».

Che qualità deve avere un mentalista?

«Devi essere affamato e curioso di tutto, amare la vita, vedere l’incanto e lo stupore in ogni cosa che ti circonda. Senza queste tre caratteristiche, essere un mentalista diventa solo un lavoro. Devi essere disposto a trasformare la tua vita quotidiana nel tuo grande spettacolo: in fondo, per me, i miei show sono solo finestre di 90 minuti, che si affacciano sul cortile del giardino della mia mente. È come se prestassi i miei occhi al pubblico per vedere il mondo per come lo percepisco io»!

Come si diventa mentalisti?

«Oltre a quanto ho appena detto, devi studiare ed essere appassionato di psicologia, programmazione neuro-linguistica, comunicazione non verbale, ipnosi, public speaking, fisica quantistica e tutte quelle arti e scienze che definiscono la costruzione della realtà che percepiamo».

Spesso c’è confusione tra la professione di prestigiatore, illusionista e mentalista, spiegaci le differenze?

«Io sono un’illusionista della mente. L’illusionista classico o un prestigiatore, manipola oggetti fisici (carte, monete, palline), fa apparire una colomba o sparisce sotto gli occhi di tutti. Invece, io leggo il pensiero, scruto nell’animo delle persone, le connetto con i loro sogni e faccio vivere loro una profonda relazione con il mistero. Utilizzo la persuasione, la suggestione, la comunicazione non verbale e l’ipnosi per influire sulla realtà che il mio pubblico percepisce».

Ci sono dei tuoi colleghi che vedi come un punto di riferimento?

«Mi ispiro da sempre ad artisti stranieri come Theodore Annemann, Max Maven, Derren Brown, James Randi, Marc Salem, Banachek. Anche Harry Houdini, famoso soprattutto per l’escapologia, era uno straordinario mentalista. Ho un suo libro scritto nel 1977, uscito in stampa con l’Editoriale Corno dal titolo “Houdini il Mago”, dove, nel capitolo “Trasmissione del pensiero”, racconta come suggestionava il suo pubblico con esperimenti di mentalismo».

Per chi non avesse assistito ad una tua performance, cosa combina un mentalista sul palco?

«Il protagonista del mio show è il pubblico. Vengono scelte persone a caso tra il pubblico e chiamate sul palco. Ogni spettacolo è unico e diverso, perché è unico e diverso il mio pubblico. Per fare qualche esempio pratico: azzecco il PIN del cellulare delle persone solo guardandole negli occhi, ridisegno un’immagine mentale che loro inventano sul momento, prevedo le loro scelte future, anticipando tutte le loro mosse oppure comprendo se mentono o dicono il vero».

Parafrasando Cesare Pavese, lo stupore è la molla di ogni scoperta. Infatti, esso è commozione davanti all’irrazionale. Quali sono gli aspetti che affascinano di più il pubblico?

«Sapere che possiamo essere visti e osservati nelle nostre intenzioni e nei nostri pensieri spaventa e affascina allo stesso tempo. Sono centinaia gli spettacoli che ho all’attivo e posso dire con estrema certezza che ogni persona che partecipa ad un mio spettacolo ne esce affascinata, stupita e profondamente trasformata. Le cose che divertono di più sono gli esperimenti sulla comunicazione non verbale per scoprire chi mente da chi dice la verità. Gli esperimenti che più affascinano, lasciando tutti a bocca aperta, sono quelli che riguardano l’ipnosi rapida».

Qualcuno ha mai “resistito” alle tue performance?

«Un bravo mentalista deve sempre avere un paio “B”, deve prevedere ciò che potrebbe accadere e lavorare in anticipo. Il mio spettacolo di mentalismo è come una partita a scacchi: devo sempre conoscere ed essere tre mosse avanti rispetto al mio pubblico».

Il segreto per risvegliare la meraviglia negli altri?

«Il segreto è ritornare bambini, quando tutto era possibile, quando bastava immaginare un dinosauro per vederlo davanti ai propri occhi. La chiave è sviluppare e risvegliare l’immaginazione e la bellezza con semplici esercizi quotidiani. Consiglio, tutte le sere, prima di andare a dormire, di scrivere su un diario le tre cose belle che sono accadute durante la giornata. Questo semplice gesto d’amore e gentilezza verso noi stessi, riprogramma la nostra mente alla bellezza, alla magia e alla meraviglia».

Parliamo di stupore, cos’è che riesce a stupire Emanuele Spina?

«Come life coach faccio più di 400 sessioni ogni anno, tengo conferenze di crescita personale e aiuto le aziende ad avere un’eccellente comunicazione con i propri dipendenti, guidando spesso i consulenti alle vendite a migliorare le loro performance. Sento storie pazzesche di persone al limite delle loro forze fisiche, emotive e mentali, riuscire a svoltare ed a dare una nuova direzione alla propria vita! Mi stupisce il massimo potenziale inespresso che ci abita: una forza dirompente in grado di cambiare l’ordine delle cose in pochi anni, a volte mesi»!

Il mentalismo aiuta nella vita quotidiana?

«Sì! Certo. Essere un mentalista aiuta. Conoscere il proprio potenziale, sapere come attingere alle proprie risorse interiori, sviluppare le intuizioni, conoscere l’arte della comunicazione persuasiva è di enorme aiuto nelle relazioni e sul lavoro».

Un consiglio a chi intende dedicarsi al mentalismo?

«Cercate un mentore, prima ancora di uno strumento».

Previsioni per il futuro?

«Desidero portare l’arte del mentalismo nelle scuole (elementari, medie e superiori). Dedicare un’ora alla settimana allo stupore e alla meraviglia aiuterebbe gli studenti ad ampliare i propri orizzonti, a sviluppare un pensiero laterale e creativo e a costruire una solida e fervida immaginazione, che è la base per aprirsi alle vastità del cosmo e alla natura umana, per costruire un futuro di pace, armonia e giustizia per tutti. La magia unisce i cuori di tutti. La magia è un modo per avvicinarci alla nostra natura divina».

Ultima domanda (soprattutto per gli scettici!), perché vedere un tuo spettacolo?

«Posso darvi le chiavi per attingere al Codice Sorgente della vostra immaginazione, posso farvi provare una profonda connessione con la parte più autentica che avete per rinascere e vedere il mondo con occhi nuovi».

E chi non vorrebbe tutte queste cose? Io sicuro.