Astra Cuneo chiede un tavolo istituzionale transnazionale per la gestione del traffico sul Colle della Maddalena

“Percorrere il Colle della Maddalena - Col de Larche è vitale per le nostre imprese e per la nostra economia”. È in questi termini che Ennio Tonoli, Presidente di Astra Cuneo, associazione di autotrasportatori, sintetizza le conseguenze della chiusura della strada dipartimentale 900 ai mezzi pesanti superiori alle 19 tonnellate. L’Ordinanza francese è in vigore dal 14 dicembre scorso. Fa seguito al crollo di un tratto di strada tra i comuni di Thuiles e Méolans-Revel e motivato da questioni di sicurezza.

I vertici di Astra Cuneo non hanno dubbi. "Fino a che le istituzioni non affronteranno in maniera decisa e coordinata la questione dell’attraversamento dei valichi alpini, e più in generale dell’intero sistema infrastrutturale nazionale, garantendo appieno il principio della libera circolazione delle merci, le nostre imprese saranno seriamente minacciate", afferma il Segretario Generale di Astra Cuneo Gabriele Bracco. "Ben inteso - precisa Bracco - la manutenzione delle infrastrutture è assolutamente necessaria e doverosa, ritengo però che dovrebbe avvenire in un quadro programmatico che contempli un coordinamento migliore tra le varie infrastrutture e gli enti competenti che consenta di fornire alle imprese idonee pianificazioni dell’attività”. Quello dei valichi alpini non è e non può essere un tema da gestire soltanto sui tavoli locali. Chiediamo pertanto alle istituzioni ed alla politica di mettere al centro del dibattito tali argomenti. Il transito sul Colle della Maddalena deve diventare oggetto di un tavolo urgente e permanente transnazionale che coinvolga direttamente istituzioni nazionali e francesi. Bracco prosegue affermando che “non è possibile per le nostre imprese, arrivati al mese di marzo con un cantiere installato da dicembre, non avere conoscenza della programmazione dei lavori ed andare a vanti a colpi di proroghe delle ordinanze di divieto. Le merci vanno trasportate in tempi e modalità certe e certa e chiara dev’essere la comunicazione alle imprese del piano lavori su un’infrastruttura così delicata per il nostro settore e per l’economia in generale”.

"L’autotrasporto - afferma il Presidente Astra Cuneo Ennio Tonoli - già gravemente minacciato dalla concorrenza sleale di vettori stranieri, è ulteriormente indebolito, specie nell’area del Nord Ovest che più ci interessa, da un sistema infrastrutturale che pare ragionare sulle singole posizioni e non prevede invece un serio programma di coordinamento che possa dare risposte concrete alle nostre imprese. Basta un imprevisto e tutto si ferma e si lascia all’ingegno dei nostri imprenditori la ricerca di una soluzione, tra l’altro non sempre possibile o comunque che comporta un aumento di costi ed un allungamento dei tempi di consegna".

"Le nostre imprese hanno avuto pazienza nei mesi invernali ma oggi è doveroso trovare un accordo accettabile con il Dipartimento francese, che contemperi le esigenze di tutti. Il tema va affrontato in un dialogo istituzionale transfrontaliero che sia disposto a dare programmazione e tempistiche. La situazione non è più sostenibile in questo modo - continua il Segretario Bracco -. Abbiamo chiesto un incontro al dipartimento francese per trovare un accordo attraverso il dialogo".

"Questa situazione di crisi, già vissuta con la Rochaille e la strada sull'argine di Barcelonnette, è l'occasione per Astra Cuneo di ricordare che se abitualmente 150 mezzi pesanti percorrono quotidianamente la strada del Col de Larche, è perché l'accordo stipulato nel 2003 tra Dipartimento e Provincia di Cuneo non risulta rispettato. Se il traffico fosse, come dovrebbe essere, limitato ai soli mezzi pesanti in possesso di autorizzazioni appositamente rilasciate, ce ne sarebbero molti di meno”, afferma il Presidente Tonoli.