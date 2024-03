Volley A2M. Ancora 3 partite e saranno playoff: Cuneo contro Ortona per consolidare il 2° posto (VIDEO)

Sale l'adrenalina. Mancano ormai tre giornate alla fine della regular season ed il mondo della serie A2 maschile si appresta a vivere la parte di stagione che gli appassionati di pallavolo amano tanto: i playoff.

Perché questo sport è così: puoi aver dominato un'intera annata, ma se affronti la coda di campionato in affanno, o peggio ancora se ti succede qualche problema fisico getti alle ortiche tutto quanto costruito nei mesi invernali. È il bello del volley.

Alla fine, crudele ma affascinante, a gioire sarà uno solo: il regolamento dice che solo chi trionfa nella Finale playoff ha diritto ad un posto nell'olimpo del volley maschile.

Chi salirà nella Superlega 2024/2025? Lo scopriremo a fine aprile: domenica 21 nel caso la regina sia designata dopo solo due scontri (si gioca al meglio di 2 vittorie su 3 gare), o più tardi nel giorno della Liberazione, mercoledì 25 aprile.

I playoff scatteranno mercoledì 27 marzo con gara-1 dei Quarti di finale, appena tre giorni dopo l'ultima di regular season. Non partecipa alla prima fase la regina della prima parte di campionato, che si guadagna direttamente il passaggio in semifinale. Con ogni probabilità la Yuasa Battery Grottazzolina, alla quale manca veramente un soffio per averne la certezza matematica.

La lotta per la seconda posizione è acerrima, con Cuneo e Siena che se la contenderanno fino all'ultima palla. Chiudere secondi significa tantissimo: intanto si è certi di avere l'eventuale "bella" della semifinale in casa, con la speranza di averne una seconda in finale, nel caso la vincitrice della regular season dovesse essere eliminata prima.

Calcoli che piace molto fare a noi giornalisti, ma che gli attori sul campo guardano (apparentemente) in modo più distaccato. Ma guardano: è innegabile che, soprattutto nel campionato cadetto, le squadre si esprimono meglio in casa. Cosa che per Cuneo vale doppio.

In questa stagione la squadra di coach Matteo Battocchio si sta dimostrando quasi imbattibile di fronte al caloroso pubblico del palasport di San Rocco, mentre lontano dalle mura amiche è apparsa un po' più fragile. Vedremo.

Prima, però occorre arrivare concentrati ed in forma ai playoff, per i quali mancano, come si diceva all'inizio, tre turni.

Domani pomeriggio, domenica 10 marzo alle 18, la Puliservice Acqua S.Bernardo affronta l'ultima della classifica, la Sieco Service Ortona che in caso di sconfitta in Piemonte saluterà quasi certamente la A2 dopo una sola stagione. Occhio agli abruzzesi: Botto e compagni sembrano non amare molto le formazioni di bassa classifica, quelle sulla carta più "semplici": Castellana docet.

Sarà Match Day Ribero Autotrasporti, l'impresa di Caraglio che da anni segue con passione le vicende del Cuneo Volley in qualità di sponsor. Previste come sempre alcune iniziative, come dice il titolare Daniele Ribero.