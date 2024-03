Volley A2/F: il Puma contro la Futura e il passato! La Lpm Bam Mondovì domani ospita la Futura Busto Arsizio delle ex Zanette, Rebora e Tonello

Puma arbitro della promozione diretta in A1? Una eventualità concreta, visto che la Lpm Bam Mondovì ospiterà in casa la Futura Giovani Busto Arsizio, domani alle ore 17 e nella penultima giornata di Pool Promozione la Bartoccini Perugia. Le cocche di Daris Amadio attualmente occupano il secondo gradino della classifica, a quattro lunghezze di distanza dalla capolista Perugia.

A prescindere dall'esito del match di domani, tuttavia, le sensazioni sono che da qui al termine della Pool Promozione poco possa cambiare nelle primissime posizioni della graduatoria. A quattro giornate dal termine della Pool, la Futura ha comunque l'obbligo morale di provarci fino alla fine e di sperare in una clamorosa rimonta nel rush finale. Sicuramente l'atteggiamento della corazzata lombarda sarà quello di non lasciare nulla intentato.

Le cocche, pertanto, giungeranno a Mondovì con il chiaro intento di raccogliere l'intera posta in palio, così come fatto nel match dell'andata, quando una scatenata Elisa Zanette ha trascinato la propria squadra alla vittoria per 3-1. A proposito di Zanette, oltre alla forte opposto, le ex pumine a fare ritorno al PalaManera nelle vesti di avversarie saranno in tutto tre: le centrali genovesi Sofia Rebora e Viola Tonello e appunto l'opposto di Vittorio Veneto Elisa Zanette. Facile attendersi un caloroso abbraccio da parte dei tifosi monregalesi per le tre ex pumine, che a Mondovì hanno vissuto stagioni entusiasmanti.

E la Lpm? Le Pumine in questo momento sono in grado di superare qualsiasi avversario. Le qualità non mancano nel roster monregalese, ma soprattutto c'è una serenità che rappresenta un'arma per la "truppa rosa" di Basso, reduce dalla bella vittoria in casa dell'Albese Como. Una vittoria giunta al tie-break, così come le precedenti ottenute con Talmassons e Messina, a conferma che anche lo stato di forma fisica sembra dare ampie garanzie di tenuta. Ancora una volta, pertanto, ci sono i presupposti per assistere a una partita spettacolare e avvincente, nonostante i favori del pronostico pendano a favore della formazione ospite.

Arbitri designati per questa gara sono Rachela Pristerà (Catanzaro) e Simone Cavicchi (La Spezia). Come di consueto il match sarà visibile in diretta gratuita sul sito internet di volleyball TV previa registrazione. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.