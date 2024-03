Cordoglio a Montà per la scomparsa di Domenico Capello, imprenditore e appassionato sportivo

Lutto a Montà per l’improvvisa scomparsa di Domenico Capello titolare della CMD di Località San Martino, leader per lo stampaggio metalli a freddo, fondata nel 1986.

Vedovo da alcuni anni, era molto conosciuto per la sua attività imprenditoriale. Sportivo appassionato e grande tifoso juventino, aveva militato in gioventù nella locale squadra della Montatese, restando in seguito sempre vicino alla società.

Domenico Capello aveva 61 anni, lascia i figli Stefano e Fabrizio, il fratello Beppe, nipoti, cugini e parenti tutti.

La camera ardente è allestita presso la Casa di riposo di Montà.

La veglia di preghiera si svolgerà nella parrocchia di Sant'Antonio Abate in Montà, oggi domenica 10 marzo, alle ore 19.

I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa domani, lunedì 11 marzo, alle ore 15.