Calcio: gli allenatori migliori

La Roma e l'inter

Ecco che la Roma cambia allenatore, José è Mourinho viene esonerato ed il suo posto lo prende. Il tecnico portoghese senza togliere nulla per la sua bravura, nonostante tutto ha inciso molto in questo campionato. Ma la Roma, ora ha un nuovo allenatore che risulta essere uno dei migliori proprio come. Da una parte sono tecnici che comunque hanno alle spalle una storia ed una carriera più intensa rispetto a Jos è Mourinho, nel passato Simone Inzaghi è quello con maggiore successi dato le supercoppe, le coppe, la Uefa ed i campionati vinti. Daniele De Rossi, oltre che ad essere un ex campione del mondo, coppa e supercoppa ha anche vinto quel derby dalla Lazio di qualche anno fa. Laè in buone mani sicuramente, dunque presto i due allenatori avranno a che fare nelle partite di calcio.

I match

Sta di fatto che comunque Simone Inzaghi ha più esperienza rispetto a Daniele De Rossi, perchè in carriera di allenatore sono 8 anni in più, Invece, ha appena qualche anno, iniziato con la squadra della Spal che da come sembra apparso non è andata alla grande, ma tuttavia grazie al tirocinio conil tecnico della Roma si presenta piuttosto determinato e convinto dei suoi obiettivi. Adesso si aspetta la loro prima gara, quindi vedremo presto Roma-Inter giocare in campo con un Simone Inzaghi che cerca sempre la sua vittoria, mentre Daniele De Rossi messo al posto del portoghese cercherà di fare il suo meglio. Inoltre, in una piccola intervista, il tecnico dellaafferma: " Tutti dicono che la squadra dell’Inter è quella più forte, mentre per altri gioca meglio. Queste parole da parte della gente è comunque un'offesa per l'allenatore Simone Inzaghi".

Amici o rispetto?

C'è dunque amicizia o rispetto da parte di Daniele De Rossi? Sicuramente anche le prossime partite tra Roma-Inter saranno molto diverse rispetto a prima che c'eraTra i due allenatori, nessuno vuole apparire il migliore, la cosa più importante è mettere in evidenza i calciatori che sono il centro dell'attenzione di tutto. Infatti siamo convinti anche che in campo le cose saranno diverse e che la Roma specialmente giocherà molto meglio rispetto a prima quando c'era lo Special One. A dir poco, già s è visto, i ragazzi giallorossi sembrano più spigliati, mentreutilizza la formazione 4-3-3 di jos è Mourinho con la 3-5-2 aveva creato invece una sorta di guerriglia che alla fine non ha prodotto buoni risultati. La squadra dell'se aggredita in massa durante una partita abbiamo visto che facilmente si trova in difficoltà. Se Daniele De Rossi riuscirà a preparare bene i suoi calciatori potrebbe avere delle grosse soddisfazioni.

Conclusione

non ha paura di nulla, la cosa più importante per lui è raggiungere i suoi obiettivi e vincere sempre. Adesso con, ci si aspetta uno scontro che tra Roma ed Inter sia più intenso e soprattutto pieno di emozioni. I due allenatori considerati i migliori ora non devono altro che provare a giocare insieme un match che vedremo finalmente diverso da come si giovìcava quando c'era il portoghese. Infatti, i dueoggi allenatori, oltre che ad essere molto conosciuti sappiamo che si stringono la mano, non è solo questione di rispetto ma anche di amicizia reciproca e Simone Inzaghi è felice di affrontarlo.