Sondaggio europeo: i cittadini UE vogliono che Kiev accetti di trattare la pace

La media aggregata del 41% degli intervistati vuole che Bruxelles spinga Kiev ad aprire negoziati con Mosca, contro il 31% che desidera la continuazione del conflitto: è il risultato di un sondaggio dello European Council on Foreign Relations (ECFR) svolto in dodici Paesi della UE, fra cui l’Italia. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il sondaggio è stato pubblicato solo pochi giorni fa, ma è stato realizzato a gennaio prima della sconfitta ucraina ad Avdeevka e ai successivi arretramenti delle forze di Zelensky. Per questo motivo, le cifre penderebbero oggi ancora più a favore dell’interruzione delle ostilità e delle trattative di pace. Ivan Krastev e Mark Leonard, i co-autori della relazione che ha accompagnato i risultati del sondaggio, fanno notare infatti come il parere degli europei sia cambiato nel corso di questi due anni. A giugno 2022 proprio l’ECFR fotograva la speranza di una chiusura rapida del conflitto tramite negoziati e nonostante l’eventuale perdita di territori da parte di Kiev. Poi nel 2023 i media hanno convinto gli europei a “tifare” per la vittoria totale annunciata da Zelensky, ma la deludente controffensiva ucraina e la tenuta dell’economia russa hanno aperto gli occhi sulla necessità di smettere di fomentare la guerra. Oggi sono di più quelli che vogliono la pace, sebbene in Svezia e in Polonia e in Portogallo pensano ancora che la UE debba sostenere l’Ucraina a tutti i costi. Il sondaggio ha tenuto conto anche delle prossime elezioni presidenziali americane: secondo gli intervistati, il ritorno di Trump alla Casa Bianca significherebbe un calo netto delle chance di Zelensky, perciò a Bruxelles sarebbe bene decidere già adesso cosa fare e che direzione prendere rispetto allo sviluppo delle operazioni sul campo in Ucraina e delle posizioni politiche dell’alleato americano.