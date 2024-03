Proposte e idee per trascorrere questa domenica nella Granda

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

A Sant’Albano Stura questo fine settimana è in programma la “Fëra ‘ed Sant’Alban”, ovvero “Sant’Albano produce”, evento dedicato alle attività del territorio volto a promuovere i prodotti agricoli e artigianali del paese. Oggi aprirà il “Museo Longobardo” nella cappella di Sant’Antonio, dalle 9 alle 12 sarà aperta anche la biblioteca civica. Alle 9 inizierà l’esposizione delle Fiat 500 club Italia. Alle 9.30 si aprirà la fiera dei prodotti locali a cura delle aziende agricole, artigiane e commerciali. Il paese ospiterà l’esposizione dei trattori e delle macchine d’epoca e delle attrezzature agricole. Alle 11.15 consegna dei premi al merito civico a e della quarta Lumaca d’Oro con borse di studio “Nicola Allasia”. A seguire il pranzo a base di bollito. La giornata proseguirà nel pomeriggio con la tradizionale Sagra dello Zabaglione. Nel cortile della scuola elementare ci saranno Pompieropoli e i volontari della Croce Rossa. Per tutta la durata della fiera sarà possibile degustare piatti tipici santalbanesi nei locali del paese. Musica con Prismabanda Street Band.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/fierasantalbano





Appuntamento questa domenica con la Festa del Tartufo Nero di Scagnello, piccolo centro della valle Mongia. Oggi, dalle 9.30 apriranno gli stand della mostra mercato dedicata ai prodotti tipici, la partenza per la camminata non competitiva “A spasso con il tartufo”, con dimostrazione didattica e aperitivo alla tartufaia sperimentale, sarà alle 14.30, meteo permettendo. Alle 12.30 è previsto il “Pranzo del trifulao” a cura della Proloco di Scagnello , con piatti con tartufo nero de.co. di Scagnello. Nel pomeriggio, alle 14.30, sono in calendario la gara di ricerca al tartufo, con memorial “Alessia e Andreino Lerda”, la dimostrazione di volo con “Il mondo nelle ali”, balli occitani con “Lou Pitakass”, giochi della tradizione con Cascina Macramè. Info e programma completo: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/festa-del-tartufo-nero





A Saluzzo , oggi, domenica 10 marzo, dalle 8 alle 18 nel centro cittadino, ci sarà il “ MercAntico " dell’Antiquariato minore e dell’usato . Decine di espositori saranno protagonisti nelle domeniche di primavera, estate e autunno, lungo le vie e tra i caffè che raccontano la bellezza di un borgo affascinante. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo.

A Barolo questa domenica è in programma “Barolo!Barolo!Barolo! – Dal terreno al calice”, appuntamento dedicato a tutti coloro che desiderano sperimentare l’influenza del terreno della zona di produzione sul gusto del Barolo. È un’esperienza da non perdere per svelarne il fascino attraverso un “viaggio sensoriale” alla scoperta di 3 pregiati Barolo DOCG 2019, accuratamente selezionati dall’Enoteca e provenienti da diverse zone di produzione. Dopo una breve introduzione al Barolo ed alla sua zona di origine, si verrà guidati nella degustazione che permetterà di apprezzare le sfumature di gusto che il terreno e l’area di produzione conferiscono a questo vino iconico. Appuntamento oggi, domenica 10 marzo, alle 11.00 oppure alle 16.00. La prenotazione è obbligatoria. Info: https://www.enotecadelbarolo.it/evento/educational_barolo-barolobarolobarolo-dalla-terra-al-calice





Giornata Internazionale della Donna: alcuni eventi per questa domenica





A Savigliano, per la rassegna “Marzo Donna”, oggi, domenica 10 marzo, alle 17.00, presso la Crosà Neira, in piazza Misericordia, ci sarà il concerto “Teresa e Maria Milanollo e Teresina Tua, grandi violiniste dell’Ottocento”, omaggio per riscoprire il ruolo femminile di tre grandi donne del mondo musicale violinistico. Ingresso libero.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi

Oggi, alle 18.00, la sala storica “M. Torta Morolin” del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, ospiterà il concerto del 3Chic Vocal Vintage Trio accompagnato da un quintetto con piano, chitarra, contrabbasso, sax e batteria. Lo spettacolo in scena è un vero e proprio “vintage show”, con cambi d’abito, costumi scintillanti, balli e canzoni del passato. Il tutto animato da belle coreografie. In scaletta Baciami piccina, Bellezza in bicicletta, Tu vuo fa l’americano, Mr.Sandman, Lollipop, Rock Boppin baby, Hit the road Jack e tante altre. Ingresso libero con prenotazione consigliata sulla pagina: teatrosocialebusca.eventbrite.com

Sempre ad Alba è vistabile la mostra “Scolpite-riflessione sulla statuaria femminile”.

Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi e www.comune.alba.cn.it .





Ad Ormea, per la rassegna sul mondo femminile dal 1946 fino ai giorni nostri, dal titolo “Né di solo pane, né di sole rose”, a cura delle Ragazze di Ormea, è in programma questa domenica, 10 marzo, “Siamo con le donne”, concerto a tema del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro. Appuntamento alle 16 presso la sala della Società Operaia. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/ulmeta





La Fidapa B.P.W. Sezione di Mondovì organizza la mostra di pittura "Non solo Mimose”, una collettiva di pittrici e artiste Fidapa. L’esposizione, presso l'Antico Palazzo di Città, sarà visitabile tutti i giorni fino dalle 15 alle 18, con ingresso libero e gratuito, fino ad oggi, 10 marzo. Le artiste pittrici che espongono sono Angela Bacchiarello, Maresa Calò, Gabriella Malfatti, Paola Meineri Gazzola e Pia Bianchi. Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/non-solo-mimose-1





A Ceresole d’Alba riapre il MIDA - Museo Internazionale Donne Artiste con un nuovo allestimento e con l’inaugurazione della mostra fotografica temporanea intitolata “Frida Kahlo – Life, Love, Images”. Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home





A Saluzzo, in occasione della Festa della Donna, la sezione Fidapa della città organizza lo spettacolo "Volevo essere Lella Costa” di e con l'attrice Monica Martinelli, presso il Monastero della Stella questa domenica alle 17. In programma un monologo in cui l’attrice ripercorre con sguardo ironico le tappe salienti della propria vita: il rapporto con la madre, con gli uomini, con i social, le scelte fatte e non fatte, tutto ciò che l’ha portata ad essere ciò che è. Una confessione a cuore aperto in cui fragilità, aspettative, delusioni, riflessioni sull’amore, l’amicizia, il tempo che passa vengono condivisi con il pubblico senza temere di mostrare la propria imperfetta umanità.

Lo spettacolo è libero, ma occorre prenotare: monasterodellastella.it





Oggi, 10 marzo alle 15.30 i Musei di Saluzzo presentano una speciale visita tematica per festeggiare le tante virtù della femminilità. L’itinerario Le donne di Saluzzo, sull'incantevole mondo femminile fra arte e storia, partirà dalla Castiglia, condurrà al Museo della Civiltà Cavalleresca e si concluderà nelle sale del Museo Civico Casa Cavassa, rendendo omaggio alle donne che hanno lasciato un segno importante nella storia saluzzese. Sarà indagato lo sconosciuto universo femminile della corte marchionale ai piedi del Monviso, tra dame di corte, giovani mogli, cortigiane e intellettuali. Info: https://visitsaluzzo.it/Eventi/2024-03-10





Musica e spettacoli





Per la rassegna delle Corali, nella Chiesa di San Domenico ad Alba appuntamento oggi, domenica 10 marzo alle 17 e alle 20.30. Alle 17 si esibiranno l’Alba filarmonica orchestra di Nicola Davico, il coro del liceo Leonardo da Vinci di Sergio Daniele e l’Ars nova di Lilly Franzolini. Alle 20.30 canteranno la corale polifonica Antonellini di Narzole, guidata da Feliciana Susenna; l’Imago vocis di Marcella Tessarin e il coro di Valdieri di Fabio Di Tullio. Info e programma completo: www.facebook.com/FamijaAlbeisa.it e www.famijaalbeisa.it





La Compagnia Il Melarancio propone Domeniche a teatro, la tradizionale rassegna che accompagna le famiglie nei mesi invernali e che ospita Compagnie di teatro per le nuove generazioni provenienti da diverse parti d’Italia. Oggi, domenica 10 marzo, alle 17.30 al Teatro Toselli di Cuneo andrà in scena CartaSìa. Bruno, artista geniale, è in crisi. Solo e senza nessun contatto con l’esterno, all’indomani di una mostra d’arte che potrebbe renderlo famoso, non è ancora riuscito a creare la sua opera. A trarlo d’impaccio dal blocco creativo sarà la materia stessa, la Carta, grezza prima e raffinata poi, che, nonostante i desideri e la volontà di Bruno, diventerà sempre più indipendente, fino a fargli scoprire che il modo migliore per stare al mondo è aprire la porta e lasciare che ognuno di noi, compresi noi stessi, vada con le proprie gambe per la strada che desidera. Età consigliata dai 6 anni. Info: www.melarancio.com/domeniche-a-teatro

Terzo e ultimo appuntamento della stagione con Artico Club, il nuovo progetto di Artico Festival. Al Teatro Politeama Boglione di Bra questa domenica alle 21 va in scena “Grande figlio di p*****a” dello stand up comedian Eleazaro Rossi. Questo terzo spettacolo è quello che lo proietta nel gotha della drammaturgia, alla sinistra di Carmelo Bene e alla destra, ma leggermente spostato in diagonale di un paio di centimetri, di Gian Maria Volonté. Un trattato di umanità e umorismo, mai volgare, che procede fermo e sicuro nel solco tracciato dal principe della risata: Totò. L’evento è già sold out, ulteriori info su articofestival.it e www.turismoinbra.it





In occasione del centenario della nascita di don Milani, l’associazione culturale “Atrio dei Gentili” porta a Fossano “Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola”. Lo spettacolo teatrale è scritto da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, con la collaborazione della Fondazione Don Lorenzo Milani, e portato in scena dallo stesso D’Elia, con la regia di Fabrizio Saccomanno.

Lo spettacolo si terrà oggi, 10 marzo, alle 18, nell’ex chiesa seicentesca di Sant’Agostino, che i fossanesi conoscono come Battuti neri (attualmente utilizzata come centro congressi dell’hotel Palazzo Righini). Sarà richiesto un piccolo contributo ai partecipanti, per sostenere le spese dell’organizzazione. Info: www.diocesicuneofossano.it/cammelli-a-barbiana-don-lorenzo-milani-e-la-sua-scuola





A Cuneo questa domenica si inaugura la rassegna Che spettacolo… musica e teatro! tre eventi per bambini dai 6 mesi ai 10 anni con voce narrante e accompagnamento di musica dal vivo, con “Ascoltare che passione!”, un vero e proprio concerto dedicato a bambini dai 6 mesi ai 3 anni dove parlano gli strumenti e la musica mentre le parole sono poche. Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, viene proposto in due repliche alle 10 e alle 11.15 nella sala “Mosca” del Conservatorio: l’ingresso è libero ma è obbligatorio prenotare i posti su www.conservatoriocuneo.it . L’evento è tutto esaurito ma è comunque possibile registrarsi in lista di attesa, in caso di rinunce da parte di chi ha già effettuato la prenotazione.





Dal teatro piemontese, alle novelas argentine, per poi planare su grandi classici come Neil Simon e Dario Fo: il percorso variegato della rassegna Monforteatro si concluderà questa domenica alle 17 al Teatro Comunale di Monforte (ingresso libero). La Compagnia teatrale Coincidenze di Alba si mette alla prova con un testo che è un classico della commedia teatrale italiana d’autore, “Coppia aperta quasi spalancata”, celebre testo di Franca Rame e Dario Fo che ha appena compiuto 40 anni. La storia è nota: Antonia è sposata da tempo con un uomo che non la ama più, ed è costretta ad accettare continuamente le relazioni extraconiugali del marito, che propugna con energia una sua idea della “coppia aperta”. Info: www.facebook.com/CompagniaTeatraleCoincidenze





Per la rassegna “Burattinarte d’Inverno”, oggi, 10 marzo a Piobesi d’Alba andrà in scena alle 16.30 nel Salone Polifunzionale di piazza San Pietro “Sacco vuoto… Sacco pieno – C’è un asino che vola”, spettacolo con attore e pupazzi. Pepe e Ciro, due poveri contadini semplici e un po’ ingenui, perseguitati da una fame atavica e da una moglie e sorella avida e taccagna, incappano nel “Mostro Pizzone” che in cambio di una fantomatica “protezione” pretende parte del loro raccolto. Pepe e Ciro si trovano così costretti a contrastarlo. La forza di questo spettacolo è la straordinaria capacità di sensibilizzare i più piccoli al rispetto della legalità contro qualsiasi tipo d’ingiustizia, usando un linguaggio appropriato e una chiave comica. Sorrisi e risate che portano alla riflessione e educano a contrastare qualsiasi forma di bullismo, prevaricazione, omertà e violenza.

Info: www.burattinarte.it





L’Orchestra Alba Filarmonica inizia la sua attività 2024 questa domenica alle 17 presso la Chiesa di San Domenico in Alba. Il programma sinfonico, che vedrà anche la presenza del Coro del Liceo Musicale Da Vinci, comprenderà opere di Vivaldi, Mozart e Schubert, con la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, D. 485. Ingresso gratuito. Info: albafilarmonica@smcm.it





Al Teatro Salomone di Cherasco oggi, 10 marzo, alle 17, appuntamento a teatro per grandi e piccini con Francesco, il lupo e il Principe Siddharta della compagnia Il Mutamento.

La vicenda racconta la storia del piccolo Dasa, un giovane che ama immergersi nelle leggende del passato: racconti di lupi, di eroi coraggiosi, caprette e saggi sacerdoti. Tra incontri ordinari e straordinari, Dasa sogna e racconta, trasportando il pubblico in un mondo di avventure senza tempo. Posto unico € 6,00. Info: www.facebook.com/teatrosalomone





A Cuneo oggi è in programma Apoteosi del mandolino con l’Ensemble Benedetto Marcello, quinto appuntamento della XX rassegna INCONTRI D’AUTORE 2024 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15. Appuntamento alle 16.30.

Ingresso euro 8, si può prenotare scrivendo a i ncontridautore@yahoo.it

L'incasso sarà utilizzato a parziale copertura delle spese organizzative.





Cultura e musei





Il MUDI organizza “45 metri sopra Alba”, uno speciale pomeriggio di visite guidate, al percorso archeologico sotto la Cattedrale di San Lorenzo di Alba per scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città e, al termine della visita, sarà possibile salire sul doppio campanile romanico. Una guida vi accompagnerà raccontando le fasi costruttive dell’antica torre campanaria per poi condurvi nel punto panoramico più alto della città. Sarà l’occasione per regalare un’emozione unica e sorprendere chi vi sta a cuore, vivendo insieme l’esperienza di ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri” e le colline di Langhe e Roero da un punto di vista insolito e al tempo stesso romantico. Al termine della visita tutti i partecipanti saranno omaggiati con una sorpresa che scalderà il cuore e delizierà il palato. Turni di visita ore 15.30 e 17.00. Prenotazione obbligatoria. Info: https://visitmudi.it/45-metri-sopra-alba-con-te-e-biscotti





Il percorso Alba sotterranea è un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo civico “F. Eusebio”.

Gli itinerari sono diversi di data in data, a rotazione sono inserite le diverse tappe sotterranee.

La visita ha una durata di circa un’ora e 45 minuti. Gli spostamenti tra una tappa sotterranea e l’altra sono in superficie e sono l’occasione per godere di scorci significativi del centro storico.

L’appuntamento è in programma anche questa domenica, 10 marzo.

Info: http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta





Prosegue anche questo fine settimana, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC a Cuneo, “Charles M. Schulz – Una vita con i Peanuts", mostra immersiva nell’opera del più grande cartoonist del XX secolo” L’esposizione sarà visitabile, fino al 1° aprile, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Questa domenica, 10 marzo, alle 16.30, presso l’Aula del Rondò dei Talenti (Via Luigi Gallo 1, Cuneo), proseguono i laboratori gratuiti dedicati alle famiglie nell’ambito della mostra. L’iniziativa “La cuccia di Snoopy” permetterà ai partecipanti di essere protagonisti di nuove storie, partendo da luoghi e oggetti famosi del mondo Peanuts. L’evento è dedicato alle famiglie con bambini a partire dai 6 anni, con prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionecrc.it





La mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, Fondazione CRC è prorogata fino al 1° aprile. Sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Visite guidate gratuite su prenotazione su: www.eventbrite.it . Per info scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com .





Le mostre fotografiche “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi” alla Castiglia di Saluzzo e “Inge Morath. L’occhio e l’anima” al Filatoio di Caraglio verranno prorogate fino a lunedì 1° aprile (giorno di Pasquetta), offrendo nuove opportunità per immergersi nella grande fotografia d’autore. Gli orari di apertura rimarranno invariati: la mostra collettiva delle autrici e degli autori Magnum è visitabile il venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19; la monografica su Inge Morath, invece, il giovedì e venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato, la domenica e i festivi, dalle 10 alle 19.

Conservando il biglietto di una delle due mostre si avrà diritto all’ingresso ridotto all’altra, fino al 1° aprile. Info: www.fondazioneartea.org e www.facebook.com/MuseiSaluzzo .





A Mondovì, presso il centro espositivo di Santo Stefano a Breo, è in corso la mostra-evento “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio” con venti dipinti, realizzati da altrettanti grandi maestri del Barocco. Il cardine di tutta l’esposizione è un’opera di Michelangelo Merisi, detto “Caravaggio”, uno dei massimi esponenti dell’arte italiana del Cinque-Seicento. La sua “Maddalena in estasi” sarà un po’ il punto di partenza per un itinerario che mira a evidenziare l’influenza che il maestro milanese ha avuto sui contemporanei e sui successori. Le altre 19 opere esposte portano la firma di Pieter Paul Rubens, Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Mattia Preti, Guido Reni, Antoon Van Dyck, Pietro Da Cortona, Justus Sustermans, Francesco Furini, Carlo Dolci, Simone Cantarini. Aperta fino al primo maggio. Info: www.baroccoecaravaggio.it





A Busca ultimo week-end della mostra “L'altra metà. La donna nell'arte”, che si chiuderà questo fine settimana a Casa Francotto. In mostra sono visibili le opere di 70 artiste: della scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Rosa Ravera Aira, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane…

Questa domenica l’ingresso sarà gratuito per i buschesi e nel pomeriggio si terrà lo spettacolo di arte circense “Ri-tratti, L’arte incontra i colori del circo” attraverso il movimento, la forza e l’elasticità. I biglietti per la Mostra sono acquistabili a Casa Francotto, piazza Regina Margherita 5. Info: www.casafrancotto.it





Sempre a Busca appuntamento questa domenica alla Sala Incontri Porta Santa Maria, con lo scrittore Premio Strega del 2009 Tiziano Scarpa. Veneziano, classe 1963, Scarpa è un romanziere, drammaturgo e saggista di fama nazionale e internazionale. Nella serata, a partire dalle 21, Scarpa presenterà al pubblico il suo ultimo libro, “La verità e la biro” edito da Einaudi. Un volume che vuole essere un romanzo, una confessione, un saggio e una meditazione sui nostri desideri, in un’epoca che vuole trasformare la gente in esibizionisti. L’evento è ad ingresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.busca.cn.it

Le prenotazioni sono aperte online anche attraverso il portale Eventbrite.