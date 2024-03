Enrica Di Ielsi inizia la sua campagna elettorale: presentata la lista "Boves Domani"

Nella serata di ieri, sabato 9 marzo, presso il Circolo Pensionati di Boves, si è tenuta la presentazione della lista civica "Boves Domani", guidata dal candidato sindaco Enrica Di Ielsi.

L'avvocato, attualmente consigliera comunale ed ex assessore dell’attuale sindaco Maurizio Paoletti, ha delineato la visione e i valori della sua squadra, sottolineando il colore giallo come simbolo di luce, felicità, speranza e ottimismo, e l'arancione come richiamo agli stimoli provenienti dalla comunità. Di Ielsi ha ringraziato i presenti e condiviso la sua vasta esperienza politica nel contesto locale, con un particolare riconoscimento ai sindaci Mario Giuliano e Maurizio Paoletti per il loro contributo formativo ricevuto negli anni passati insieme.



La lista presenta una variegata composizione, riflettendo la diversità e la ricchezza della comunità bovesana, con candidati provenienti da differenti ambiti e con un'età media di 46 anni. Tra i candidati spiccano figure quali Alice Barbera, istruttrice fitness, Sabrina Barolo, store manager nel settore dell'arredamento e Umbro Basso, allevatore di bovini. La presenza di giovani come Lorenzo Bovani, agente immobiliare e organizzatore di eventi e Adalberto William, studente di Giurisprudenza, si affianca a quella di figure più esperte come Mario D'Amico, pensionato Enel e Cristina Meinero, ragioniera commercialista.