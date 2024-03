Incontri, proposte e confronto: ad Alba continua la campagna elettorale del candidato sindaco Alberto Gatto

Si è svolta sabato 9 marzo la terza mattinata organizzata dalla coalizione a sostegno del candidato sindaco per il centrosinistra Alberto Gatto.

Il terzo appuntamento di lavoro partecipato del ciclo “Costruiamo insieme l’Alba del futuro” era incentrato su temi cruciali come il sociale, la famiglia e la salute. L'incontro, che ha visto la partecipazione di oltre cento persone tra rappresentanti della comunità, esperti del settore e membri della società civile, è stato un momento di condivisione di idee e proposte per affrontare le sfide e sviluppare soluzioni concrete per il benessere dei cittadini di Alba.

Il candidato Sindaco di Alba Alberto Gatto è intervenuto in conclusione dell'evento.

Gatto, soddisfatto della grande partecipazione, ha sottolineato l'importanza di un approccio partecipativo e inclusivo nella definizione delle politiche pubbliche. "Sono convinto che solo attraverso un dialogo aperto e una collaborazione stretta con i cittadini possiamo sviluppare politiche efficaci e rispondere realmente alle esigenze della nostra comunità"- continua il candidato Sindaco - “Nel corso della mattinata, sono emerse numerose proposte e idee innovative su come migliorare il sostegno alle famiglie, promuovere l'inclusione sociale e garantire un accesso equo ai servizi sanitari”.

Gatto ha espresso apprezzamento per il contributo di tutti i partecipanti: “Le idee emerse saranno integrate nel programma elettorale della nostra coalizione. Un tema da cui ripartire sono sicuramente gli asili nido che non possono essere un servizio inaccessibile ai più e l’attuale governo della Città le ha rese ancora più inaccessibili alzando le rette. Oggi abbiamo parlato tanto di affitti e caro affitti, tanti sindaci in Italia si stanno muovendo, Alba non può restare immobile, quel diritto alla casa che facilmente si collega alle case di prima accoglienza. Infine, l’accesso alla salute che non può essere privilegio, ma diritto. Sappiamo bene che la responsabilità sanitaria è regionale, ma il Sindaco può fare la sua parte sedendo da protagonista ai tavoli dedicati. Penso ad esempio alla casa della salute”.

Infine ha concluso Gatto: “Sta crescendo un’onda di partecipazione ed entusiasmo, lavorando concretamente sui temi. Questo è ciò che ci rende orgogliosi, è bastato girare tra i gruppi al lavoro per percepire la passione di tutti noi. È lo spirito giusto: c’è voglia di partecipazione, di cambiamento, di condivisione e queste giornate lo incarnano a pieno.”