Nel cuore di Bra la sede del comitato elettorale a sostegno di Gianni Fogliato

La coalizione che sostiene Gianni Fogliato sindaco di Bra annuncia l'apertura della nuova sede del comitato elettorale, situata nel cuore della città, in via Rambaudi 3.

Questo evento rappresenta non solo l'inizio di un nuovo capitolo per la campagna elettorale, ma anche un'opportunità unica per rafforzare il legame tra la coalizione e la cittadinanza.

Sabato 16 marzo dalle ore 17.30 le porte della nuova sede saranno aperte a tutte le persone che desiderano conoscere i volti e idee delle liste che appoggiano la candidatura del sindaco uscente e scoprire i valori e le visioni che le guidano. Un prezioso momento di dialogo aperto, essenziale per costruire un percorso condiviso verso il benessere e la crescita della comunità braidese.