Lpm Bam Mondovì-Futura Busto Arsizio 3-1, Miriana Manig: "Felici di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì si è ritagliata un altro pomeriggio da protagonista e al PalaManera ha costretto alla sconfitta la vice capolista Futura Giovani Busto Arsizio per 3-1 nella seconda giornata di ritorno della Pool Promozione. Un successo cercato, sudato e alla fine ampiamente meritato per le ragazze di coach Basso, che hanno messo in campo tanta grinta, qualità e determinazione.

Un'ottima prestazione da parte di tutte le pumine, comprese quelle che sono entrate a gara in corso, come la palleggiatrice Miriana Manig, subentrata nel terzo set per sostituire Veronica Allasia, out per una distorsione alla caviglia. E Miriana Manig è stata brava a non far rimpiangere l'assenza della compagna di reparto, finendo per essere anche lei tra le artefici di questa entusiasmante vittoria, la prima da tre punti in questa seconda fase di stagione. Ecco il suo commento ai nostri microfoni: