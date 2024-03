Volley A2/F: Puma da sballo! La Lpm Bam Mondovì travolge la Futura Busto Arsizio per 3-1

Una Lpm Bam Mondovì affamata e bella da far paura ha costretto alla resa la Futura Giovani Busto Arsizio per 3-1. Pumine determinate e grintose sin dalle prime battute, mentre le avversarie non sono sembrate in gran giornata. Fase difensiva eccellente e attacco cinico e preciso per il Puma, alla prima vittoria da tre punti in questa Pool Promozione.

Due le note stonate in casa Puma: la prima riguarda l'infortunio alla caviglia per Veronica Allasia, costretta ad uscire dal campo nel terzo set e la seconda nel matematico addio al sogno play-off, ormai irraggiungibile. Per quanto riguarda la Futura, questo passo falso accende un campanello d'allarme, non tanto per la sconfitta, ma soprattutto per la prestazione di certo non all'altezza di una squadra in corsa per la promozione in A1.

Futura che tra l'altro ora sente la pressione di un Messina ora distante solo tre lunghezze. Nella formazione allenata da coach Amadio da segnalare la buona prova delle centrali Sofia Rebora e Viola Tonello, mentre qualcosa in più la si aspettava dall'opposto Elisa Zanette.

PRIMO SET: equilibrio in avvio, con le due squadre appaiate sul 2-2. La formazione ospite conquista il primo break, 3-5. Arriva la risposta delle pumine, che piazzano un break da quattro punti di fila per il 10-9. La Lpm si difende con ordine. Sul 14-11 coach Amadio decide che è giunto il momento di chiamare il primo time-out dell'incontro. Al rientro in campo arriva subito il break per la Futura. La Lpm torna a +3. Le cocche non stanno a guardare e con Sofia Rebora al servizio accorciano le distanze. Secondo time-out chiesto dalla panchina di Busto sul 19-16. Qualche imprecisione di troppo nella formazione ospite. La Lpm tenta la fuga andando a condurre 22-18. Time-out chiesto da coach Basso sul 23-20. Il muro di Alice Farina porta in dote quattro set-ball in favore delle pumine. Al primo tentativo arriva il diagonale chirurgico di Clara Decortes, che mette il sigillo sul 25-20.

SECONDO SET: Busto avanti 0-2. Pronta risposta Puma e risultato che torna subito in parità. Nuovo break per la Futura, 5-7. Ace per Cvetnic e cocche a +4. Sul 7-12 coach Basso chiama il time-out. Si rientra in campo e le pumine recuperano tre lunghezze. Ace di Veronica Allasia e sul 13-14 coach Amadio ferma il gioco per chiedere il time-out. La Futura sciupa il vantaggio e le squadre tornano in parità sul 15-15. Nuovo break ospite e nuova rimonta Puma. Cocche avanti 18-21 e time-out chiesto dalla panchina monregalese. Sul 19-24 arrivano cinque set-ball per la Futura. Le prime due occasioni vengono annullate dalle pumine e sul 21-24 coach Amadio preferisce mettere le cose in chiaro, chiamando il time-out. Al rientro in campo arriva l'errore in attacco di Lux, che fissa il punteggio sul 21-25.

TERZO SET: il Puma rientra in campo con la fame giusta e si porta subito sul 3-1. Il punteggio torna in parità. Le padrone di casa alzano il muro e si portano sull'11-8. Break Futura, che recupera due lunghezze. Sul 12-10 cala il gelo nel PalaManera per una distorsione alla caviglia per Veronica Allasia. La palleggiatrice è costretta ad uscire dal campo e al suo posto entra Miriana Manig. Il risultato torna in parità sul 12-12. Si continua a combattere punto a punto. Sul 16-17 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Basso. L'equilibrio permane fino al 20-20. Time-out chiesto da Amadio sul 22-21. La scena si ripete poco dopo sul 23-21. Clara Decortes conquista il punto del 24-22, mentre Laura Grigolo, poco dopo, mette a terra il punto del 25-22.

QUARTO SET: come nel set precedente le pumine si portano sul 3-1. La Futura reagisce e ritrova la parità sul 6-6. Ace per Clara Decortes, 9-6. Time-out chiamato da coach Amadio. Le cocche recuperano un break e a denti stretti vanno a condurre 15-16. Time-out chiesto da coach Amadio sul 20-19. Si rientra in campo e Alice Farina piazza un primo tempo vincente. Sul 24-20 arrivano quattro match-ball per la Lpm. Le prime due occasioni vengono annullate e coach Basso ferma il gioco per chiamare il time-out. Si rientra in campo e arriva l'errore di Lea Cvetnic, che fissa il punteggio sul 25-22.

LPM BAM MONDOVI'-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: (25-20; 21-25; 25-22; 25-22)

LPM BAM MONDOVI': Allasia 1, Lux 17, Marengo, Coulibaly, Lapini, Farina 13, Pizzolato, Grigolo 7, Riparbelli 7, Tellone, Decortes 22, Manig 1. Allenatore: Claudio Basso

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pomili 3, Bresciani, Citterio, Monza 2, Silva Conceicao 6, Tonello 10, Zanette 18, Osana, Furlan 3, Bonvicini, Cvetnic 10, Rebora 11, Bosso, Del Core. Allenatore: Daris Amadio

ARBITRI: Rachela Pristerà (Torino), Simone Cavicchi (La Spezia)