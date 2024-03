Volley A2M. Cuneo-Ortona 3-0, Battocchio: "Una delle miglior prestazioni della squadra" (VIDEO

Forse esagera un po' Matteo Battocchio a definire quella contro Ortona "una delle migliori prestazioni stagionali della squadra", ma certo la soddisfazione per essere riusciti a piegare l'ultima della classe con il percorso netto è giustificato per il coach cuneese.

I trascorsi della Puliservice Acqua S.Bernardo contro le formazioni sulla carta più abbordabili non sono state digerite bene in quest'annata: i 6 punti lasciati a Castellana Grotte pesano come dei macigni.

"Con tre punti contro di noi probabilmente Ortona sarebbe stata salva e per questo non è sicuramente venuta qui per perdere. Un dato importante: con il cambio palla in ricezione positiva è stata una delle gare in cui abbiamo fatto più fatica. Loro ci hanno difesi molto perché sono una squadra forte"