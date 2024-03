Volley maschile A3: Savigliano, 3-0 contro San Don e festa playoff

Il Monge-Gerbaudo Savigliano è ritornato. I segnali erano già nell’aria, ma ora è arrivata la conferma definitiva: i biancoblu travolgono 3-0 il Personal Time San Donà di Piave, secondo in classifica, e festeggiano nel migliore dei modi la conquista matematica della qualificazione ai playoff della Serie A3 Credem Banca.

La cronaca del match

I piemontesi gioca una gara al limite della perfezione, attenti in tutti i fondamentali e la chiudono in tre set. Combattutissimi il primo e il terzo, con San Donà che resta in partita, ma alla fine cede sempre. Più a senso unico il secondo, in cui il servizio di Savigliano consente ai padroni di casa di scappare subito, chiudendo i conti. MVP è capitan Dutto, decisivo a muro, ma tutti i biancoblu giocano una buona gara.Ora, i playoff sono una certezza. Resteranno due gare per capire in quale posizione i ragazzi di Simeon si presenteranno i post-season.

I sestetti iniziali

Coach Lorenzo Simeon conferma il sestetto delle ultime uscite: diagonale Pistolesi-Rossato, Galaverna e Brugiafreddo schiacciatori, capitan Dutto e Rainero al centro. Liberi alternati Gallo-Rabbia.Coach Moretti risponde con Tulone in regia, Giannotti opposto, Cunial e Umek in posto 4, Guastamacchia e Trevisol centrali. Libero Paludet.

Primo set

Savigliano parte bene e prova subito a imprimere un ritmo preciso al match. San Donà si affida a Giannotti, che piazza due ace consecutivi (6-8), ma i padroni di casa sono lì e, con due punti consecutivi di Rainero, provano la fuga: 16-14 e time-out Moretti. La scelta paga, perché al rientro i veneti piazzano tre punti consecutivi e ristabiliscono la parità. L’ace di Brugiafreddo, il primo dei suoi, porta i piemontesi per la prima volta sul +3: 20-17. Entra anche Carlevaris al servizio e Dutto mura subito Giannotti: 22-18 e nuovo time-out ospite. Proprio l’opposto, però, mura Galaverna e riporta i suoi sotto, con Simeon costretto a fermare il gioco (22-20). Si va ai vantaggi. Savigliano sceglie il time-out subito sul 24 pari e al rientro in campo la chiude, con il punto di Rossato e l’attacco out di Giannotti, confermato anche dal videocheck: 26-24.

Secondo set

Si parte in equilibrio, quindi due ace consecutivi di Galaverna e un “monster block” di Brugiafreddo su Giannotti scavano un primo solco: 7-4 e time-out San Donà. Savigliano trova ancora due punti, prima che Giannotti fermi la serie, con il punteggio sul 9-5. I padroni di casa sono in fiducia e lo dimostra il nuovo ace di Rossato, con la Personal Time doppiata sul 14-7. San Donà, però, non demorde e rientra fino al -4, con un muro a uno di Giannotti su Rossato: 18-14 e time-out Simeon. È un tira e molla: il Monge-Gerbaudo torna a +6 (22-16), ma Moretti si gioca la carta Parisi al servizio e la scelta paga, perché i suoi tornano a -3 (22-19). Un errore al servizio di Tulone regala quattro palle-set ai padroni di casa, ma ne basta una, perché Pistolesi gioca d’astuzia sotto rete e chiude i conti: 25-20.

Terzo set

L’equilibrio regna a lungo sovrano, con San Donà con sa di aver tutto da perdere e che prova a partire forte. Savigliano ha il merito di restare agganciato al match, quindi la serie di errore in battuta di Brugiafreddo con seguente ace di Giannotti sullo stesso 14 biancoblu consente ai veneti di portarsi sul 16-14. Time-out Simeon. Si continua punto a punto, con San Donà sempre avanti di uno, fino al 22 pari. Lì, Simeon si gioca Calcagno al servizio e la scelta paga, perché gli ospiti ricevono male e Dutto mura Giannotti: 23-22 e time-out Personal Time. I veneti non sbagliano e Simeon ferma subito il gioco. Al rientro, Galaverna non sbaglia, quindi il muro la decide: Dutto mura prima, la difesa ospite salva, quindi Rossato mura Giannotti e al PalaSanGiorgio esplode la festa.

Le dichiarazioni.

Come MVP dell’incontro con l’omaggio della maglia, offerta da Volley Sport Torino, e il cesto gastronomico, offerto dal negozio Delizie e Sapori di Caramagna Piemonte, è premiato capitan “Ciccio” Dutto.

Nel post-gara, si fa festa in casa Monge-Gerbaudo. Coach Lorenzo Simeon commenta così: “I ragazzi hanno giocato bene, con intensità, e si sono presi una bella vittoria. I playoff erano già sicuri grazie ai risultati del pomeriggio, ma questa vittoria dà continuità alle ottime prove delle ultime due gare, compresa la Coppa Italia. Ora vediamo quale posizione riusciremo a raggiungere per la post-season”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Personal Time San Donà 3-0

Parziali: 26-24, 25-20, 25-23

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 3, Rossato 16, Galaverna 13, Brugiafreddo 10, Dutto 5, Rainero 5, Gallo (L1), Rabbia (L2); Carlevaris, Turkaj, Calcagno; N.E. Quaranta. All. Simeon.

Personal Time San Donà: Tulone 1, Giannotti 13, Cunial 5, Umek 11, Guastamacchia 7, Trevisiol 4, Paludet (L); Favaro, Parisi 1, Iorno; N.E. Bassanello, Lazzaron. All. Moretti.

Durata set: 28’, 27’, 28’