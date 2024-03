Madonna e la gaffe col fan su sedia a rotelle: "Oh mio dio..." - Video

(Adnkronos) - "Che ci fai seduto lì? Perché stai seduto?". Madonna, nel suo concerto a Los Angeles, prende di mira un fan che nelle prime file è seduto e non partecipa allo show come gli altri spettatori. "Perché sei seduto?", dice la cantante arrivando al bordo del palco prima di rendersi conto che lo spettatore è su una sedia a rotelle: "Oh... ok, politcally incorrect... ", dice la cantante correggendosi. "Mi dispiace... Sono felice che tu sia qui...", aggiunge, ma la gaffe è fatta: "Oh mio dio...".