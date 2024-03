All'aeroporto di Levaldigi open day della scuola di volo

Porte aperte alla scuola di volo all’Aeroporto di Cuneo: sabato 23 marzo dalle ore 13.30 il direttore di Aelo, la scuola di volo di Aero Locarno, incontrerà i giovani interessati a intraprendere il percorso di studi per diventare piloti di linea professionisti.

I ragazzi e le loro famiglie avranno la possibilità conoscere gli studenti della scuola e sentire le loro testimonianze e di vedere da vicino gli aerei utilizzati per le attività di formazione.

Aero Locarno è una Approved Training Organization svizzera che ha inaugurato a settembre 2023 la propria presso l’Aeroporto di Cuneo. Sono già 8 gli studenti iscritti al corso ATPL Integrato, con la possibilità per i nuovi studenti di iniziare una nuova tornata di formazione ad aprile.

Aelo offre due percorsi formativi: il corso ATPL Integrato per ottenere la Airline Pilot Training License diventando pilota di linea professionista partendo da zero e partecipando al termine del percorso di studi alla selezione per un ruolo di First Officer su jet airliner, e la licenza MPL in collaborazione con la SkyAlps, che garantisce al termine del percorso di studi un contratto di lavoro come primo ufficiale presso la compagnia. Il corso ha una durata complessiva di 16 mesi.

Gli istruttori della scuola sono piloti professionisti che offrono un metodo di apprendimento molto affine alle tecniche di formative delle compagnie aeree, preparando gli studenti per la loro carriera di volo fin dalle prime ore.

Le famiglie e i giovani interessati a partecipare all’Open Day e conoscere l’offerta formativa della scuola e le opportunità di carriera per i giovani piloti sono invitati a registrare la propria partecipazione al link https://aerolocarno.ch/opendaysregistration o via email all’indirizzo diego@aeloswissacademy.com.