Cuneo, raccontare l’area della stazione tramite la fotografia: il nuovo progetto di MiCò APS e Comitato di quartiere

Un laboratorio fotografico aperto alla cittadinanza per raccontare passato e presente dell’area limitrofa alla stazione ferroviaria di Cuneo: è questa l’iniziativa lanciata da MiCò APS e il Comitato di quartiere Cuneo centro per il mese di marzo.



Il laboratorio: al via mercoledì 13 marzo

Responsabile del laboratorio il fotografo cuneese Frediano “Fred Cigno” Cignolini. Che sta attualmente cercando persone con le quali realizzare le immagini - tramite l’ausilio di una fotocamera a pellicola di grande formato, con un tempo di osservazione lento, necessario anche per osservare la complessità del paesaggio culturale in trasformazione - per costruire una narrazione condivisa di spazi e storie su questa porzione della città”.



Il laboratorio si terrà nei giorni del 13, 14, 21, 22, 24, 28 e 29 marzo. Non è richiesta esperienza fotografica pregressa.



Mercoledì 13 marzo alle 19.30, nella sede del Comitato in via Silvio Pellico, si terrà una lezione introduttiva sul laboratorio e sul mezzo fotografico. Alla fine del progetto, avrà luogo una lezione finale dove si sceglieranno le fotografie da esporre.



Per candidarsi al laboratorio è necessario scrivere all’indirizzo mail cdq.cuneocentro@email.comune.cuneo.it.



Manassero guarda a RFI per il recupero dello stabile

Lo stato attuale e la storia della stazione ferroviaria del capoluogo è costantemente – e da tempo – tema di grande discussione in città, che ha avuto anche spazio nell’ultimo consiglio comunale grazie all’ordine del giorno proposto da Cuneo Mia e Cuneo per i Beni Comuni.



La sindaca Patrizia Manassero aveva assicurato un incontro nel mese odierno con RFI incentrato proprio sul progetto di recupero dello stabile della frazione: “Lo stato della stazione ferroviaria ci vede al lavoro. Dal precedente incontro con RFI sono scaturiti confronti preziosi nei quali abbiamo portato le istanze della Città. Poi abbiamo realizzato sopralluoghi, presentate ipotesi progettuali e accompagnato imprenditori e parti del terzo settore in diverse visite ai locali”.



“Nei prossimi giorni delegati RFI saranno a Cuneo, convocati in municipio; la nostra stazione ha delle potenzialità e una complessità davvero enormi ma siamo sicuri di aver accompagnato tutti i possibili interessati. Andiamo avanti senza demordere”.