Globoconsumatori: "Autovelox Cherasco, giudice di pace di Alba accoglie ennesimo ricorso"

Irregolarità "di carattere tecnico, come più volte da noi contestate" e che "contemplano la mancanza di omologazione e altre numerose criticità in mancata ottemperanza di quanto stabilito dal Codice della Strada". Sono quelle che avrebbero convinto il giudice di pace di Alba ad annullare un verbale comminato a causa di un presunto superamento del limite di velocità, rilevato dall’autovelox piazzato lungo la Strada Provinciale 661 in territorio di Cherasco, direzione Bra.

A sostenerlo l’associazione Globo Consumatori, che esprime "estrema soddisfazione" per "i risultati che stanno vieppiù emergendo in merito ai ricorsi presentati relativamente ai verbali elevati dal sopra nominato impianto".

"Alla data odierna – ricorda ancora il sodalizio – sono stati accolti tutti i ricorsi presentati avanti ai giudici di pace dalla nostra associazione consumatori”.