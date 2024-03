Incontro con lo storico Carlo Greppi alla secondaria di Sant’Albano Stura

Venerdì 8 marzo gli alunni della secondaria di Sant’Albano Stura hanno ricevuto la visita di una persona speciale: lo storico Carlo Greppi ha presentato a tutte le classi il suo libro “Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo”, edito nel 2023 da Laterza. La conferenza è stata possibile grazie all'interessamento della professoressa di Italiano, storia e geografia Samantha Viva, che ha contattato l’autore e ha dialogato con lui durante l’incontro.

Lo storico ha raccontato la vicenda di Lorenzo Perrone, il muratore fossanese che aiutò Primo Levi durante la sua prigionia ad Auschwitz. L’autore ha descritto Lorenzo Perrone ponendone in luce i suoi lati umani, compresi i suoi difetti, e spiegando l’importanza straordinaria della sua scelta di aiutare Primo Levi, assieme ad altri prigionieri di diverse nazionalità.

A rafforzare l’importanza del suo gesto, lo storico ha spiegato come Lorenzo Perrone abbia agito con pochissimi mezzi, guidato dal suo spirito di giustizia. Durante l’incontro si è dato molto spazio alla riflessione su tematiche fondamentali, come il rapporto tra giustizia e legalità, contestualizzandolo agli anni della vicenda dell’Olocausto.

Una riflessione è stata dedicata anche all’importanza dello studio della storia, come disciplina utile per capire meglio il mondo che ci circonda e per liberarsi dai pregiudizi.

Dopo un lungo momento dedicato alle domande, gli alunni e gli insegnanti della secondaria hanno ringraziato l’autore per aver dedicato loro una mattinata e per i bellissimi spunti di riflessione sul passato e sull’attualità.