La Fidapa Mondovì presentato il libro giallo di Rosaria Selicati

A Mondovì , nell'antico Palazzo di città, la Fidapa Mondovì ha presentato l'ultimo libro della socia Rosaria Selicati, il giallo "La via dei bambini felici", della collana "Il delitto è servito".

"La Fidapa - ha evidenziato la presidente Mariangela Schellino - è un'associazione di donne che si esprimono in arte, professioni e affari. Questo saggio è un esempio della voglia di fare, di creare, di andare avanti, ed è importante che le singole socie possano portare a conoscenza di tutti le loro opere."

Si è congratulata per le attività della Fidapa Mondovì, e per le capacità in diversi ambiti delle singole socie, la presidente del Distretto Nord Ovest Silvia Moglia.