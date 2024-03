Maltempo in ritirata, da domani la provincia di Cuneo torna in “verde”

Resta l’allerta gialla per rischio valanghe sulle Alpi del cuneese per la giornata di oggi, lunedì 11 marzo, come confermato dal bollettino emesso dall’Arpa.

Allerta gialla emessa sulle Valli Po, Infernotto, Varaita, Maira, Stura e Valle Tanaro.

Il grado di pericolosità rimane "forte” su quasi tutto l’arco montano della Granda con un manto nevoso che è in generale debolmente consolidato sulla maggior parte dei pendii.

Pericolo che si abbassa a “marcato” sulla bassa valle Varaita, Po e Infernotto con un consolidamento da moderato a debole su molti pendii ripidi, ma che comunque costituisce una condizione su cui occorre prestare la massima attenzione.

Il tempo in miglioramento porterà per domani condizioni più stabili. Previsto un ritorno alla normalità con nessuna allerta meteo diramata per la provincia di Cuneo.

Al di fuori della provincia di Cuneo l’intensificazione della ventilazione in quota sul settore settentrionale del Piemonte mantiene alta per oggi l’allerta per valanghe (di grado arancione per oggi e che si abbasserà a giallo per domani) in Val d’Ossola, Val Sesia, Cervo, Chiusella, Valli Orco Lanzo, bassa val Susa e Sangone.

Allerta gialla, invece, sull’Alta Val Susa, Val Chisone e Pellice. Qui domani torna il “verde”, secondo l’ultimo bollettino dell’Arpa.