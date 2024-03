Allerta valanghe, l’appello di Cirio: "In montagna massima prudenza". Uncem: "Basta black out"

"E con queste temperature - ha chiosato - la neve che scende è bagnata è pericolosa".

Intanto, dopo i black out e i problemi alle comunicazioni che ieri hanno caratterizzato la domenica di molte aree di montagna, il presidente dell'Unione Nazionale dei Comuni Comunità ed Enti Montani (Uncem) Marco Bussone ha trasmesso oggi una lettera a tutti i Prefetti italiani. Questo il testo: "Le recenti nevicate sulle Alpi e i ricorrenti eventi climatici di grave entità, in tutto il Paese, richiedono una efficace programmazione di interventi manutentivi e precauzionali sulle reti che trasportano dati ed energia nei territori montani e rurali. Mi riferisco in particolare allo stato delle linee aeree in concessione - di Terna ed E-Distribuzione - e alle infrastrutture di rete per la telefonia, fissa e mobile, e i sistemi wireless per la banda ultralarga e il 5G. Nevicate e altri eventi meteorologici avversi hanno messo in profonda crisi diverse aree montane, con gravi conseguenze per le comunità locali".