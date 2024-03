CHE TEMPO FARA' - Oggi ancora instabilità, da domani sole e giornate più primaverili

Oggi lunedì 11 marzo . Cielo in generale nuvoloso, con nuvolosità in diminuzione a partire dalla serata. Possibili isolati rovesci o piovaschi ancora su Liguria e Alpi marittime.

Da martedì 12 a venerdì 15 marzo . Le correnti in quota si disporranno generalmente da nordovest, per cui avremo passaggi di nubi alte alternate ad ampie schiarite e rasserenamenti. Possibili precipitazioni solo sulle zone alpine di confine, in particolare tra martedì e mercoledì.

Temperature in ulteriore rialzo domani per poi mantenersi stazionarie e in perfetta linea con il periodo. Massime che saranno generalmente comprese tra 16 e 19 °C , minime inizialmente in calo domani causa rasserenamenti in pianura con valori fino a 2/3 °C e possibili gelate nelle valli di Langhe e Monferrato. Popi si rialzeranno e saranno comprese tra 6 e 9 °C. Sulle coste tra 9 e 11 °C.