A Sanfrè la 2ª edizione del Canté j’Euv dj’Amis

Sabato 16 marzo avrà luogo a Sanfrè, in Viale Industria, la seconda edizione del Canté j’Euv dj’Amis: una serata all’insegna della tradizione e dei costumi passati, organizzata dalle Pro Loco di Sanfrè, Pocapaglia, Ceresole e Monticello.

Visto il grande successo riscontrato, a partire dalle ore 18 verrà nuovamente proposto il progetto del Canté j’Euv dei Bambini. L’obiettivo primario è cercare di mantenere sempre accesa questa usanza, trasmettendola di generazione in generazione. I bambini ed i ragazzi dei rispettivi plessi scolastici verranno coinvolti e/o prenderanno attivamente parte alla realizzazione della serata, grazie all’appoggio degli insegnanti e dei gruppi di cantori, che faranno loro visita nelle scuole nei giorni antecedenti la manifestazione.

I bambini della scuola materna del plesso di Sanfrè realizzeranno alcuni lavoretti con l’utilizzo delle uova, simbolo per eccellenza del Canté j’Euv, il cui significato è per l'appunto ”Questua delle uova”. Alcuni disegni raffiguranti gli strumenti musicali maggiormente utilizzati in passato, verranno poi colorati ed esposti sabato 16 marzo come addobbo della piazza. Inoltre, le due sezioni della 5 elementare, dopo aver imparato ed essersi esercitati su due brani della tradizione piemontese, si recheranno nella casa di riposo per intrattenere gli ospiti con una breve esibizione. Al termine pane e frittata per tutti!

Ad essere coinvolti attivamente, durante il corso della festa, saranno le sezioni delle medie di tutti e quattro i paesi che, accompagnati musicalmente da cantori, si esibiranno in un’esecuzione canora.

Ma non finisce qua: attraverso una scenetta in abiti passati, cercheranno di far rivivere al pubblico la vita contadina degli anni Sessanta, tra stalle, campi ma soprattutto convivialità.