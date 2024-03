Al Caffè Sociale della Stazione di Mondovì Gianni Bava racconta il libro "Mattatoio n.5"

Il romanzo "Mattatoio N. 5 o La crociata dei bambini" è difficile da situare: non è un libro di guerra, anche se racconta la distruzione di Dresda durante la seconda guerra mondiale, di cui l'autore Kurt Vonnegut è stato testimone; non è un libro di fantascienza, eppure è stato candidato ai più prestigiosi premi per libri di fantascienza. Forse non è neppure un libro pacifista.

E allora che libro è? Proverà a definirlo Gianni Bava venerdì 15 marzo al Caffè Sociale, nella Stazione di Mondovì. Se non ci riuscirà, si potrà comunque commentare il tentativo con la frase che ritorna più spesso in questo capolavoro della controcultura: "Così va la vità".

Programma della serata: ore 19,30 - Cena saporosa (insalata di carciofi, formaggio e noci, zuppa di lenticchie, torta di zucca con cipolle in agrodolce, focaccia di mele, caffè. Costo della cena: 20 €, acqua compresa, vino a parte, prenotare al 375 8178138). Ore 20,30: "Kurt Vonnegut, Mattatoio n.5 e dintorni" - escursione storica e letteraria con Gianni Bava, letture di Michi Rados.

Si può presenziare all'evento culturale (gratuito) anche senza partecipare alla cena.