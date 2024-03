Al Milanollo di Savigliano sold out per lo spettacolo "A come..."

Successo su tutta la linea per “A come…” sabato sera al Teatro Milanollo di Savigliano, lo spettacolo promosso dall’associazione “Il Dono” (che si occupa della gestione del centro d’accoglienza notturno di via Allione) e della Caritas interparrocchiale, che un affiatato gruppo di attori, cantanti e musicisti (tutti volontari) ha portato in scena di fronte ad un pubblico entusiasta.

Testimonial d’eccezione i campioni di corsa in montagna, e recordman della salita al Monviso, i gemelli Bernard e Martin Dematteis che al termine hanno firmato centinaia di autografi nel foyer del teatro.

Lo spettacolo, riportato in scena dopo 6 anni, è centrato sul racconto di alcune storie vere di persone che hanno trovato nel dormitorio della Caritas un posto dove ritrovare dignità, amore, casa… Il tutto è stato inframezzato da canzoni e da scenette che hanno accompagnato il pubblico con momenti esilaranti, con racconti crudi e tristi, con storie di riscatto che ben hanno raccontato l’atmosfera del dormitorio, mentre sullo sfondo scorrevano le meravigliose fotografie di Alex Astegiano.

I protagonisti sono stati Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Gian Curti, Benedetta “Nede” Curti, Paola Piumatti, Emanuele Galvagno, Maria Bossolasco, Claudia Marsico, Stefano e Francesca Allasia, Sara Tortone, Giulia “Alis” Dogliatti, Davide Pellissero, Alberto “Bobo” Bosio, “Giona” Bosio, e le volontarie del dormitorio Melissa Mallone ed Alice Franco.

Le offerte raccolte durante la serata andranno a sostegno del centro d’accoglienza notturno e, visto il grande successo, non è detto che “A come…” non possa tornare in scena, magari in autunno