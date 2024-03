All'Unidea di Mondovì proseguono gli incontri culturali

Molto interessanti si annunciano i prossimi incontri all’Unidea Mondovì, sempre aperti a tutti gli interessati in Sala Comunale Conferenze.

Giovedì 14 marzo, ore 15-17, il prof. Lorenzo Vacchetta, già docente al Liceo, guiderà ai segreti della mente e dell’intelligenza. Il giovedì seguente, 21 marzo, un incontro da non perdere: con Chiara Colombini, studiosa a Torino di storia della Resistenza e della società contemporanea, e autrice di opere molto apprezzate, tra cui un illuminante e chiarificatore “Anche i partigiani però…”, pubblicato da Laterza, come pure una recentissima “Storia passionale della guerra partigiana”, dal taglio nuovo e coinvolgente.

L’opera ritraccia, attraverso diari, lettere, carteggi del tempo, le passioni e le motivazioni provate in diretta dai protagonisti di quella lotta. Un’esperienza centrale per la storia del nostro paese che, a ottant’anni di distanza, ha ancora molto da dire e da insegnarei di fronte ai nuovi preoccupanti pericoli per la libertà e per la pace. Giunga a tutti l’invito a parteciare, non solo ai soci Unidea.

Poi, il successivo 28 marzo - giovedì santo - uno sguardo ad “antiche devozioni” a cura di Felicina Bonino Priola, storica e poetessa di Piozzo.