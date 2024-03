Danza, musica e poesia: all’Iris di Dronero una serata per Candiolo

È stata una bellissima, di danza, musica e poesia ma soprattutto di grande solidarietà, quella del 1 marzo al CineTeatro Iris di Dronero.

Un importante evento organizzato a favore della ricerca sul cancro nell’ambito del progetto "Elisa Raspino", attivo presso l'IRCCS di Candiolo. Proprio da quest’anno, molte donne in cura presso l'Istituto di Candiolo potranno usufruire dei nuovi metodi di laboratorio non invasivi per tracciare l'efficacia dei trattamenti contro cancro al seno. Una tecnologia sempre in evoluzione, con grande lavoro da parte dei medici e ricercatori, in un impegno quotidiano davvero ammirevole.

A cura dell’associazione Alfombras, sul palco dell’Iris si sono alternati le eloquenti poesie di Ilva Fontana e Elma Casetta, l'estro del musicista Roberto Tomasini e la bravura delle giovani ballerine di Danza Centro Sportivo Valmaira e PGS Danza Roccavione preparate dall’insegnante Luisa Giorcelli.

E quest’ultime hanno danzato su canzoni attuali, come l’emozionante “Daylight” di David Kushner, ma anche su pezzi suonati e cantati da Roberto Tomasini degli Andavenanda Trio.

“La danza non è soltanto ritmo, movimento e contatto con se stessi - dice Luisa Giorcelli - ma è anche e soprattutto espressione. Attraverso il ballo si possono infatti trasmettere dei messaggi davvero importanti. È un linguaggio oltre il linguaggio, tanto profondo quanto significativo. Proprio per questo è anche responsabilità, azione concreta: questo più di tutto credo sia stato l’insegnamento per le giovani ballerine, non un’esibizione ma un sentirsi ed essere parte di un messaggio ed un agire davvero preziosi.”

Grazie alla generosità del pubblico, sono stati raccolti in totale oltre 500 euro.