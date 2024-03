Torna sotto la Zizzola la mostra mercato di minerali "GeoBra"

Torna l’appuntamento con Geobra, la mostra mercato di minerali, fossili e reperti naturali: la Vª edizione è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo negli spazi del Movicentro, in piazza Caduti di Nassiriya. Ce la presenta uno degli organizzatori, il geologo Marco Terenzi

"Saranno presenti espositori dall’Italia e da altri Paesi, come Russia e Marocco, oltre ad altri enti del settore, come il museo regionale di Torino e l’Eusebio di Alba. La novità è che questi saranno in numero maggiore rispetto agli anni scorsi: una new entry è ad esempio la Lipu (Lega italiana protezione uccelli)"

Geobra è ormai un consueto appuntamento della primavera braidese, che intende porre all’attenzione pubblica "tematiche di nicchia ma importanti, perché legate al pianeta Terra. I fossili ci forniscono informazioni sugli animali del passato; i minerali spiegano l’evoluzione terreste di un determinato contesto".

L’evento è organizzato dall’associazione "Amici dei Musei di Bra" in collaborazione con il Museo Craveri. Ingresso libero e gratuito dalle 9 alle 18.