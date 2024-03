Atletica: Adele Roatta quinta nella categoria promesse ai Campionati Italiani di cross (FOTO)

Ottimo esordio ai Campionati Italiani di cross nella categoria promesse per la morozzese Adele Roatta che conferma le aspettative della vigilia e si piazza al 5° posto.

La gara si è svolta in una bella location, accanto all'edificio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, su un percorso molto impegnativo, caratterizzato da tre salite ed altrettante discese per ciascun giro.

Roatta, dopo una buona partenza, si è subito piazzata intorno alla 5^/6^ posizione della categoria promesse per poi terminare, come detto, 5^ tra le promesse e finendo 22^ assoluta nella gara vinta da un'immensa Nadia Battocletti, al suo quarto titolo italiano assoluto consecutivo.

La Bracco Atletica, team milanese in cui milita Adele, porta a casa il titolo italiano di Società.

Per Adele Roatta un po' di meritato riposo in vista della preparazione della stagione outdoor in pista: 5000 metri, 100000 metri e 10000 su strada.