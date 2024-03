Calcio femminile Serie B: la Freedom FC Women fa suo lo scontro salvezza con il Pavia Academy, al Paschiero finisce 2-0

Il primo “hurrà” fra le mura, finalmente amiche, del “Fratelli Paschiero” e, soprattutto, tre punti fondamentali: la Freedom FC Women vince lo scontro salvezza con il Pavia Academy, continua la propria striscia positiva, dimostrando l'ottimo periodo di forma e fiducia (quattro risultati utili di fila), uscendo di nuovo fuori dalla zona retrocessione: successo che vale doppio, perché contro una diretta concorrente e perché consente alle biancoblu (oggi arancionere) di superare in un sol colpo due squadre, le stesse lombarde ed il San Marino (ko con il Parma), salendo così al 12° posto nella classifica di Serie B e guardando con ulteriore ottimismo alla fase clou del campionato.

Una gara iniziata abbondantemente prima del fischio d'inizio, quella valevole per la ventesima giornata: la neve, mista a pioggia, abbattutasi fra la notte di sabato e l'intera mattinata di domenica, costringono ad un super lavoro tutto lo staff, con l'aiuto inatteso del sole, per rendere il terreno di gioco pienamente praticabile.

Le operazioni di sgombero e pulizia hanno buon fine e la sfida inizia senza intoppi e, anzi, con un rettangolo verde in ottimo stato: 4-3-3 per le padrone di casa che schierano in porta Nucera, difesa con Devoto, Zito, Giatras e Asta; a centrocampo Fadini, Di Lascio e Vazquez; davanti tridente Burbassi-Martin-Battaglioli.

4-3-1-2 per il Pavia: fra i pali Terni, retroguardia con Crevacore, Asamoah, Dubini e Grumelli; in mediana Contena, Cavicchia e Dugo, con Longoni alle spalle di Codecà ed Accoliti.

Il primo tempo è giocato a viso aperto da ambo le parti ed i sussulti non mancano: dopo un gol annullato in avvio a Burbassi per fuorigioco, la prima effettiva occasione è per l'Academy con Codecà che entra in area ed incrocia il destro, non trovando il bersaglio per questione di centimetri. Padrone di casa pericolose al quarto d’ora: ancora Burbassi vola a sinistra, ma si allunga la sfera in zona-gol, Terni esce e blocca; al 20′ corner di Di Lascio da sinistra, Asamoah di testa rischia un clamoroso autogol, sfera spazzata sulla linea. Al 24′ bello spunto della solita Burbassi a destra, cross per Martin che colpisce al volo con il piattone: centrale. Passano 2′ ed il Pavia sfiora il vantaggio: Accoliti si libera centralmente e spara, prendendo in pieno la traversa; sulla respinta Longoni non riesce a concludere verso la porta, Nucera agguanta il pallone. Al 34′ è la Freedom a centrare il primo legno della sua gara: sventola dalla lunga distanza di Zito in proiezione offensiva, traversa che trema. Squadra di Ardito che inizia a macinare e spingere, sbloccando il punteggio prima dell'intervallo: al 42′ giocata di classe di Martin, in area su respinta da corner, e palla al bacio per Asta che, sul secondo palo, insacca di testa.

La ripresa si apre su ritmi sempre ottimi e con spunti interessanti. Al 55′ enorme doppia chance per la Freedom: rasoiata di Fedele dal limite, Terni si allunga e respinge; arriva Battaglioli di gran carriera e tira, trovando l’opposizione di piede dell’estremo difensore. Pavia che, con il passare dei minuti, va in affanno, la Freedom mette al sicuro il finale di partita al minuto 73: un’azione insistita porta al cross Asta da sinistra, sul secondo palo Martin al volo non sbaglia, 2-0. Nelle ultime fasi le cuneesi sfiorano il tris: all'82' Devoto avvia e chiude un contropiede calciando a lato; 4' dopo Martin danza sul pallone e scodella per Burbassi che, di testa, colpisce un’altra traversa. A ridosso del 90′ Devoto converge sul sinistro e conclude dai 16 metri: Terni alza sopra la traversa.

Termina 2-0, per la soddisfazione in casa cuneese: “Accogliamo con entusiasmo la crescita strutturale e di risultati del club. - commenta il Direttore Generale della Freedom FC Women Luigi Boccia - I fatti confermano le intuizioni delle recenti scelte societarie ben ponderate. I dati che arrivano dal campo sono di aiuto, per cui determinanti: inoltre gli esordi delle nostre giocatrici della Primavera (Robbione e Boccardo, ndr) segnano un trend positivo, cui noi teniamo tanto. Puntiamo ad essere il punto di prossimità per tutte le giovani leve delle nostra regione, proprio partendo dalla città di Cuneo e dei paesi limitrofi. Inoltre abbiamo notevolmente aumentato la visibilità del brand, grazie alle accelerazioni in comunicazione social e stampa. Ora tocca continuare a capitalizzare la positività raggiunta!”.

FREEDOM FC WOMEN-PAVIA ACADEMY 2-0

RETI: 42′ Asta (F), 73′ Martin (F)

FREEDOM FC WOMEN (4-3-3): Nucera, Devoto, Zito, Giatras, Asta; Fadini (61′ Robbione), Di Lascio (78′ Eletto), Vazquez, Burbassi (92′ Ara), Martin (92′ Boccardo), Battaglioli (61′ Serna). A disp. Passarella, Servetto, Marrone, Aime. All. Ardito.

PAVIA ACADEMY (4-3-1-2): Terni, Crevacore (77′ Semplici), Asamoah, Dubini (32′ Lepera), Grumelli; Contena (61′ Zecchino), Cavicchia, Dugo (77′ Avallone); Longoni (61′ Aprile), Codecà, Accoliti. A disp. Guidara, Zangrandi, Cavallin, Di Lorenzo.

ARBITRO: Guglielmo Noce di Genova (Ivan Melnychuk di Bologna e Gennaro Scafuri di Reggio Emilia).

AMMONITE: Di Lascio e Robbione (F), mister Wergifker (P) per proteste