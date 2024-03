Sci alpino maschile, Coppa Europa: Corrado Barbera 28° nel primo slalom di Klaeppen

Il finlandese Eduard Hallberg vince il primo slalom di Coppa Europa a Klaeppen, in Svezia, con il tempo di 1’44″56 e precede l’elvetico Tanguy Nef per 38 centesimi, risalito di 7 posizioni, e la stellina svedese Fabian Ax Swartz, anch’egli su di 7 piazze, per 65 centesimi.

Gli azzurri sono oltre la ventesima posizione. Il migliore è Stefano Pizzato, bravo ad entrare nei trenta con il pettorale 69 e poi a riguadagnare altre due posizioni. Tommaso Saccardi si ferma al 27/o posto, mentre è 28/o Corrado Barbera.

30/o posto per Matteo Canins, mentre Simon Maurberger risale di 6 posizioni ed è 35/o. 40/o posto per Matteo Bendotti.

La classifica di specialità vede al comando il norvegese Theodor Baekken con 379 punti, seguito da Ax Swartz con 330 e da Nef con 285. Primo azzurro è Barbera, 13/o con 114 punti.

Oggi (lunedì) in programma un altro slalom.