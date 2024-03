Sci alpino maschile, Coppa Europa: slalom bis a Kläppen, il cuneese Barbera 23°

Ventunesimo posto per Matteo Bendotti e ventitreesimo per Corrado Barbera al termine del secondo slalom di Coppa Europa di Kläppen, Svezia, vinto dal norvegese Theodor Brækken in 1’39″89 davanti allo svizzero Noel Von Grüningen (+0″06) e allo spagnolo Joaquim Salarich (+0″24).

Bendotti ha saputo risalire di nove posizioni nella seconda manche dopo essere stato trentesimo a metà gara: 1″73 il suo distacco dal vincitore, con Barbera staccato di 2″38; a seguire Stefano Pizzato è 26esimo a 2″62 seguito da Hans Vaccari (2″93), usciti nella seconda manche Tommaso Saccardi e Matteo Canins; out nella prima invece Simon Maurberger ed Edoardo Saracco.

La classifica di Coppa Europa vede l’austriaco Manuel Traninger al comando con 563 punti davanti allo stesso Brækken (479) e all’altro austriaco Vincent Wieser (475), Emanuele Buzzi e Giovanni Franzoni sono rispettivamente nono e decimo con 384 e 381 punti. Brækken allunga nella classifica di specialità e sale a quota 479 precedendo lo svedese Fabian Ax Swartz di 104 lunghezze; terzo è l’altro norvegese Eirk Solberg, oggi quarto: 334 punti per lui; 15esimo posto per Barbera (122).

Mercoledì 13 e giovedì 14 marzo sono in programma due slalom giganti a Trysil (Norvegia) che precedono le finali di Coppa Europa di Hafjell (discipline tecniche) e Kvitfjell (veloci).