Argentera, riuscito il distaccamento artificiale delle valanghe [Foto]

Approfittando della finestra climatica senza precipitazioni, questa mattina - lunedì 11 marzo - ad Argentera, come annunciato venerdì scorso, è stato attuato il PIDAV, ossia il piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe. È stata quindi riaperta la statale 21, fino al confine di Stato, chiusa durante le operazioni di distacco per garantire la sicurezza.

“Il piano di intervento è perfettamente riuscito - commenta il sindaco di Argentera, Monica Ciaburro - ed ora la viabilità è tornata alla normalità. Attuare il Pidav è di fondamentale importanza per la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini”.