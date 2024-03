Confermato il corso IFTS di “Tecniche di Disegno e Progettazione Industriale” all’Agenform CEMI di Savigliano

Una straordinaria opportunità per ragazzi e ragazze che sognano di entrare nel mondo della progettazione automotive attraverso un programma di alternanza scuola-lavoro, facendo apprendistato sin da subito in prestigiose aziende del settore.

Il corso di 800 ore (di cui 400 di stage) è gratuito, in quanto finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Direttiva Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” e Regione Piemonte. (Marca da Bollo per Attestato Finale di specializzazione di 16,00 €), e si terrà presso AgenForm CEMI di Savigliano (CN).

Il corso di Tecniche di Disegno e Progettazione Industriale intende fornire agli studenti le competenze necessarie per operare nel settore Automotive e Industrial Design, insegnando i processi di modellazione virtuale e portando a fattibilità tecnica e produttiva gli elementi da prototipare. Si approfondiranno i software CAD e le competenze per farli interagire con le nuove tecnologie, quali la prototipazione rapida, la scansione 3D, le macchine CNC e il reverse engineering. Inoltre, si analizzeranno i materiali, i processi produttivi e le fasi di collaudo che caratterizzano la costruzione del prototipo.

La scuola AgenForm CEMI (Centro Europeo di Modellismo Industriale) è presente a Savigliano dal 2001, dopo il trasferimento da Garessio, dove è nata nel 1998 da un’idea di Giorgetto Giugiaro e Arrigo Gallizio. Il progetto nasce in origine dalla stretta collaborazione tra l’AgenForm e l’A.N.F.I.A. (Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche) per rispondere a un fabbisogno occupazionale espresso dal settore automotive. Dal 1998 ad oggi, presso AgenForm CEMI, grazie a finanziamenti pubblici erogati su bandi per la formazione di disoccupati, sono stati formati centinaia di ragazzi e di ragazze, che nel 95% dei casi hanno trovato lavoro nel settore.

Date: Da aprile 2024 (data di inizio da comunicare una volta chiuse le iscrizioni)

Luogo: AgenForm CEMI - via Ruffini Gattiera 2, 12038 SAVIGLIANO (CN)

Link al corso per maggiori informazioni e inscrizioni: https://bit.ly/3UZb0Re

Contatti e maggiori informazioni: Carmine Praino 0172.716757 - cemi@agenform.it