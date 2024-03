A Boves una serata dedicata ai giovani e alle insidie dei social

L’Associazione Bisalta Vita, con il sostegno di Banca di Boves Banca di Credito Cooperativo, organizza, lunedì 25 marzo alle ore 20,30 presso l’auditorium Borelli, una serata dedicata al mondo dei giovani.

Un appuntamento rivolto a tutta la cittadinanza che vuole affrontare il disagio giovanile in ogni sua forma, analizzando in particolare l’uso dei social. Si cercherà di capire, con l’aiuto di specialisti, come sostenere i giovani, conoscere e riconoscere le loro difficoltà, per aiutare a superarle.

Interverranno la dottoressa Barbara Nano (psicologa e psicoterapeuta, esperta nell’età evolutiva e adolescenza. Collaboratrice presso la neuro-psichiatria infantile dell’Asl CN1 e docente presso la scuola di Specializzazione in Psicoterapia STPC di Torino) e il dottor Matteo Mancini (pedagogista – specialista in MediaEducation – Cooperativa Caracol).

Per info: mail bisaltavita@bancadiboves.it telefono n. 0171 380117.