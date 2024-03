A Bra nuovi appuntamenti con “Marzo Donna”

Nuovi appuntamenti con Marzo Donna 2024, la rassegna di eventi organizzata dal Comune di Bra e dalla Consulta Pari Opportunità sul tema della disparità di genere e della violenza sulle donne.

Mercoledì 20 marzo alle 21 presso l’Auditorium della BPER (in via Sarti) si terrà l’evento “Libertà dagli stereotipi”, con la premiazione di quattro donne del nostro territorio che hanno saputo superare gli stereotipi di genere. Le professioniste che riceveranno il riconoscimento sono l’ing. Elena Alloa Casale, la dott. Renata Gili, la capitana dell’Hockey Femminile Lorenzoni Elena Carletti e la team manager Elena Foi. Prevista l’esibizione del gruppo teatrale “Il fazzoletto rosso”.

Il giorno successivo, giovedì 21 marzo alle 20,30, è in programma all’Auditorium Polifunzionale Arpino la serata “Tango il potere di un abbraccio”; sarà l’occasione per conoscere la storia del Tango e assistere all’esibizione di alcuni ballerini, oltre a parlare dei benefici del ballo sulla salute. L’appuntamento si svolge in collaborazione con le associazioni Albedo e Parkimaka e con A.MAR. BUENOSAIRES.

Venerdì 22 marzo alle 18 ci si sposta nella sala affrescata di Palazzo Mathis, dove verrà presentato il libro di Marina Panero, Wilma Basolo e Ivo Chiolerio “Dal Canavese al Roero e ritorno...”. Con questo incontro, dal titolo “Nel mondo delle masche”, si torna a parlare del ruolo delle leggende e della tradizione popolare, offrendo una nuova occasione per riflettere sul femminile e su come la cultura ne abbia condizionato i ruoli. Previsto l’intervento musicale della compositrice Simona Colonna.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Associazione BRARTE (tel. 338-4204045; mail brarte.associazioneculturale@gmail.com).