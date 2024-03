A Cervasca l’incontro su acquedotto e comunità energetiche

S’intitola “Tradizioni e sostenibilità – Dall’idrico alle comunità energetiche” l’incontro in programma al salone polivalente di Cervasca (piazza Dottor Bernardi) alle 20.30 di giovedì 14 marzo. Organizzato in collaborazione con il Comune, ACDA e CER, tratterà i temi dell’acquedotto comunale del territorio cuneese e dei progetti tra pubblico e privato a sostegno della realizzazione di nuove comunità energetiche.



La serata è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, dice l’Assessore Flavio Giordano, per far conoscere ai cittadini ed alle piccole/medie attività del territorio le opportunità economiche e sociali legate alla creazione delle Comunità Energetiche: fare comunità condividendo l’energia prodotta da fonti rinnovabile con lo scopo di ridurre lo spreco energetico e di abbassare il costo della bolletta.



Interverranno il sindaco Enzo Garnerone, il presidente ACDA Livio Quaranta, il presidente CER Giuseppe Delfino e il direttore generale Andrea Ponta. L’assessore cervaschese Flavio Giordano fungerà da moderatore.



L’evento sarà aperto a tutti i cittadini e imprese.