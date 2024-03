A Santo Stefano Roero telefoni in tilt per il maltempo. La sindaca Facco tira le orecchie alla Telecom

La sindaca di Santo Stefano Roero Giuseppina Facco è davvero arrabbiata, e come lei molti cittadini della zona che nei giorni scorsi hanno dovuto fare i conti non solo con le abbondanti piogge, ma anche con la mancanza di segnale telefonico e con la pericolosa caduta di pali e di linee aeree.

Riceviamo e pubblichiamo a seguire il suo “j’accuse”, che vede la Telecom imputata principale dei disservizi.

"In piena era di social, di comunicazione da e verso tutti in tempo reale, indipendentemente dalle distanze geografiche, a Santo Stefano Roero non ci si parla e non ci si capisce.

Perché non ci si parla? Nel territorio di Santo Stefano Roero, in seguito alle recenti avversità meteorologiche, ci sono stati e persistono da circa due settimane numerosi disservizi della linea telefonica.

Sono inoltre caduti anche dei pali, alcuni dei quali hanno ostruito strade private, rendendo impossibile o estremamente difficoltoso e pericoloso, l'accesso dei concittadini alla loro stessa abitazione. Disservizi e incidenti sono stati prontamente segnalati dai cittadini alla Telecom ma, ad oggi (lunedì 11 marzo, ndr), non risultano interventi efficaci. Pur comprendendo che non solo Santo Stefano Roero lamenterà il problema, ora la situazione è diventata veramente insostenibile. Senza tener conto del fatto che i cittadini pagano per un servizio che non hanno, quindi sono pienamente in diritto di chiedere il giusto indennizzo, anche attraverso portali come quello dell'Agcom. Anzi, vista la numerosità delle persone coinvolte, ci sarebbe spazio per una class action, sicuramente più efficace di singole segnalazioni, perché è l'unione che fa la forza.

Perché non ci si capisce? Perché in qualche modo miracoloso in Comune arrivano le telefonate dagli stessi cittadini che, probabilmente usi a una gestione patriarcale degli uffici comunali, pretendono da parte dell'Amministrazione comunale la immediata risoluzione anche di questo problema. Inutile spiegare che non è di competenza comunale. Non solo, ma l'impiego di risorse in un ambito non di competenza le distrae da altri, impedendo quindi la manutenzione dei servizi a domanda individuale che invece sono dovere del Comune.

Parafrasando un celebre discorso: 'Non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti (d'Italia) si leva verso di noi!'. Tuttavia è necessario capire e ricordare che regole e ruoli vanno considerati per quello che sono, in base alle leggi nazionali. Potrà apparire tautologico, ma rammento che, pure essendo un privilegio vivere nel Roero, ci troviamo in Italia, sin dai tempi di Garibaldi.

E per concludere non dimentico la Telecom che, comunque, si merita senz'altro una vigorosa tirata di orecchie da tutti i cittadini italiani che vivono lo stesso disagio dei santostefanesi".

Si auspica un pronto intervento per il ripristino e l’efficientamento delle linee.