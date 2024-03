A Savigliano una conferenza del Rotary sulla donazione del mulino Galateri di frazione Suniglia

A fine luglio il Comune di Savigliano aveva accettato la donazione del mulino della famiglia Galateri in frazione Suniglia. Si era ipotizzato anche una eventuale collocazione per la collezione di antichi grani del capitano Vincenzo Stevano, ufficiale saviglianese (1844-1933) ritiratosi in pensione dopo varie campagne militari che, dedicatosi ad agricolture sperimentali nella sua cascina Bajotta, aveva catalogato e collezionato in lunghe vetrine con cassette una grande quantità di grani provenienti da vari continenti. Un museo di vecchi grani, con indicazione su cartoncino, per ognuno, di pregi, difetti e convenienza o meno, poi donato al comune.

Base dell’alimentazione umana, il grano rappresenta probabilmente la coltura più importante del mondo ed a Savigliano, tra Sagre del Grano, Feste del Pane e relativi loghi ricorrenti e non, è di casa. La collezione è stata trasferita talune volte, anche alla Sanità e le spighe sono state ricollocate in contenitori chiusi. Sempre a luglio, il Rotary Club aveva voluto vederla per riproporla all’attenzione di tutti. L’interesse rotariano proveniva dalla convinzione che patrimonio culturale d’un luogo, tradizioni, stili di vita ed ambiente, sono valori intangibili ma che altrettanto lo sono i personaggi, e le loro opere, che favoriscono l’attrattività di un territorio. Importante, innanzitutto, il non perderne la memoria.

Città di Savigliano e Rotary Club Savigliano propongono congiuntamente, Venerdì 15 Marzo alle ore 21,00, una conferenza, nel Centro Culturale Saviglianese in piazza Nizza, con ingresso libero sino ad esaurimento di posti disponibili.

Il titolo della conferenza è “Le 2000 specie da salvaguardare. Il grano di Stevano, Patrimonio del mondo”. Relatori : Prof. Luigi Botta, storico già autore di grossa ricerca sull’argomento, Geom. Giovanni Badino, solerte illustratore della collezione e l'Assessore Avv. Roberto Giorsino entusiasta propugnatore di valorizzazioni culturali.