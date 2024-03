Bra, la scuola della frazione Riva sarà intitolata a Don Livio Greppi

Nell’ottobre 2021, era venuto a mancare all’età di 95 anni don Livio Greppi, sacerdote salesiano di Bra. Proprio in sua memoria, il prossimo 26 marzo, alle 15, avverrà l’intitolazione ufficiale della scuola primaria della frazione Riva, parte dell'Istituto comprensivo Bra2. Presente il sindaco Gianni Fogliato, che sottolinea:

"Si tratta di un’intitolazione formale, perché quella della Riva è da sempre considerata la scuola di Don Greppi. Si è sempre battuto con tenacia per l’istituto, come punto forte di vitalità di un luogo per imparare le nozioni scolastiche e ad essere cittadini. Quante volte l’ho trovato a pitturare le sue pareti, anche in età avanzata. Quante volte l’ho visto confrontarsi con il Comune e la Regione affinché sopravvivesse".

"Sono onoratissimo di intitolare la scuola a nome del Comune", continua il primo cittadino. "Da sempre ritengo che i nomi dei plessi non debbano essere casuali, in quanto possono servire come educazione civica. Quando spieghiamo agli studenti perché è intitolata così, passiamo loro un messaggio. E credo che tutti avremo un sacco di motivi per far capire perché abbiamo scelto Don Livio per la scuola della Riva".

Originario di Sali Vercellese, Don Livio Greppi, dopo gli studi a Lanzo e il noviziato presso i Salesiani a Monte Oliveto, intraprende l’attività di insegnante. L’ordinazione sacerdotale avviene a 26 anni. Successivamente, compie il suo ministero all’interno degli istituti salesiani, prima a Valdocco e poi a Bra, ancora come insegnante.